“Le dijo que si gritaba lo mataría”: Niño de 12 años fue secuestrado en San Bernardo

La tarde del pasado miércoles 30 de marzo, un niño de 12 años fue secuestrado en la comuna de San Bernardo mientras iba a dejar residuos a un punto de reciclaje ubicado en un parque justo frente a su casa, en el condominio Los Álamos, en el sector Valle de Cóndores.

Este lunes, Víctor Soto, padre del menor, se refirió a los hechos en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”.

“Por mi trabajo yo tenía que viajar y por cosas de la vida se atrasó el viaje y llegué como a las 16:30 aquí a mi casa y estaba mi hijo afuera desesperado que su hermano había ido a dejar un envase al reciclaje y había desaparecido”, comenzó explicando Víctor Soto.

El padre relata que pidió a su familia mantener la calma y esperar a que el niño volviera, que podía haber ido a comprar, pese a que no era algo normal en el menor.

“Después de que pasó una hora, me paré y empecé a orarle a Dios que me devolviera a mi hijo y partí a un lugar a buscarlo en el que ya lo había recorrido tres veces, me bajé de la camioneta corriendo, subí unos escalones gritando el nombre de mi hijo y lo encontré en un sitio eriazo, solo, todo sucio”, explicó Soto.

“Él no me conoció, entró en shock y yo lo abracé, le dije que era su papito y me reclamaba por qué yo no estaba ahí cuando el tipo se lo llevó, que lo agarró y le tapó la cara, que el tipo andaba hediondo y que lo quería matar, y yo le decía ‘tranquilo hijo, ya te encontré’”, concluyó el padre para “Mucho Gusto”.

Según el relato de Víctor Soto para el medio El Amanecer de Lo Herrera, “mi hijo contó que era un sujeto alto, con barba y que usaba un pañuelo. Me dijo que lo pescó del cuello, le tapó la cara con la otra mano y le dijo que si gritaba lo mataría. Y luego le puso la mano en la boca, y recuerda que estaba muy hedionda y le dio mucho asco. Dice que lo arrastró todo el camino”, relató,