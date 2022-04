“Me salvó la vida”: gamer asegura que audífonos detuvieron bala loca que impactaría en su cabeza

Un joven internauta estadounidense de 18 años remeció los foros de internet al asegurar que sus audífonos gamer le salvaron la vida al detener la trayectoria de una bala loca que se coló en su departamento.

Según relató el afortunado usuario del sitio Reddit, identificado como “Enough_Dance_956″, los auriculares se interpusieron en el camino del proyectil y evitaron que este diera en su cráneo, rebotando en la estructura del accesorio.

“Miércoles, 10:30 a.m., una bala pérdida atravesó mi ventana y golpeó en mis audífonos Razer que estaba en mi cabeza. Si no fuera porque son de buena calidad, ahora sería un chico muerto a la edad de 18 años. No puedo imaginar todo el dolor que mi familia y amigos hubieran pasado”, afirmó.

Además, acompañó el post con imágenes y un poco más de información del incidente: el joven sostiene que la bala -que habría sido disparada desde una cuadra de distancia- entró por la ventana del inmueble, dio en sus audífonos, chocó en la muralla y terminó cayendo en su cama.

Los auriculares serían unos Razer Kraken, que tienen un valor de unos 40 mil pesos.

"Razer salvó mi vida", escribió el joven a través de Reddit. (Reddit)

"Aquí hay más pruebas, ya que hay personas que piensan que estoy mintiendo", añadió el afortunado gamer. (Reddit)

Luego de dar en sus audífonos, la bala chocó en su pared. (Reddit)

Finalmente, el proyectil cayó en su cama. (Reddit)

A pesar de las dudas en torno a la veracidad de la historia, la publicación fue viralizada por el propio director ejecutivo de la marca Razer, Min-Liang Tan, quien reaccionó señalando que era un relato muy loco y que estaba orgulloso de que todo haya acabado bien.

En la misma línea, desde la compañía le ofrecieron al joven estadounidense un nuevo par de estos audífonos. Sin embargo, el gamer los rechazó, ya que lo único que quería era agradecer a la empresa.

“Le mostré a mi familia [los mensajes] y nos da gusto de que la gente se alegre de que esté bien. Hay muchas respuestas y no puedo llegar a todas. Gracias chicos, hicimos que Razer se pusiera en contacto conmigo. Mucho amor chicos, respeten a sus padres y díganles que los quieren mucho todos los días. Uno no sabe cuando es el momento de irse”, escribió “Enough_Dance_956″ en un mensaje posterior.