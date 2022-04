Niña de un año comió veneno para ratones en Cesfam de Curimón

Una lactante que esperaba junto a sus padres su turno para un PCR en el Cesfam de Curimón, ingirió veneno para ratas que estaba en los pasillos.

Los papás de la niña de un año y medio, Luis Castañeda y Teresita Espinoza, hablaron con Diario El Trabajo, donde relataron cómo ocurrieron los hechos.

“Lo que pasó fue que nosotros llevamos a la niña a hacer un PCR aquí en el consultorio de Curimón la mañana de este viernes, nosotros estábamos ahí, habíamos recién llegado a la consulta cuando la bebé empezó a caminar de curiosa. Nosotros la estábamos mirando ahí y de repente tenía algo en la boca, y ahí es cuando nosotros nos asustamos, nos acercamos y tenía una cosa rosada en la boca y la verdad es que no sé cuánto habrá consumido, no tengo idea y se lo sacamos de la boca”, dijo la mamá de la pequeña.

La testigo tampoco pudo contener las lágrimas al lamentar no haber avisado antes a la policía.👇https://t.co/ylMaHuGWZi — Publimetro (@PublimetroChile) April 4, 2022

Al mirar se dieron cuenta que había veneno tirado en el pasillo. “Ahí yo le golpeé la ventana al médico y ellos salieron, no me dieron ni una respuesta, empezaron a averiguar en el teléfono y yo le pregunté qué hacía, como yo no sabía si cuanto veneno la niña había tragado, no tenía idea de nada y no sabía tampoco cómo reaccionar a eso. Ellos lo único que hicieron, me dijeron ‘ya le vamos a hacer el PCR, el antígeno y con el resultado después yo le doy un papel para ir a Urgencias’. Y nunca me dieron un papel para ir a Urgencias ni nada, pues estaban haciendo una hora para citarme en uno o dos días más”.

La respuesta del recinto de salud

La directora de Salud Municipal, Marcela Brito, indicó que “tras conocer los antecedentes del caso expuesto por la vecina, he solicitado todos los antecedentes que permitan evaluar la pertinencia de una acción investigativa, por lo tanto, momentáneamente no me referiré en detalle a lo ocurrido”.