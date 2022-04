“Quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas”: Karina Oliva acusa a integrantes de Comunes

La ex candidata a la Gobernación de la Región Metropolitana y al Senado, Karina Oliva, presentó sus descargos ante el Tribunal Supremo de Comunes. En el escrito, Oliva asegura un “montaje” y un “ajuste de cuentas” por parte de las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas.

El descargo se produce luego de su renuncia al partido posterior al reportaje de Ciper que dio a conocer el financiamiento irregular que habría recibido Oliva para su campaña política.

En su descargo, la ex candidata parte recordando los motivos de su renuncia al partido, además señala que las acusaciones son “injuriosas” y que decidió aclarar punto por punto lo ocurrido porque “la verdad no puede ser antojadiza, porque finalmente siempre será conocida y porque también la verdad es justicia y reparación”.

Según los detalles del escrito que dio a conocer La Tercera, Oliva señaló que “es profundamente lamentable que un partido actúe de manera arbitraria y dictatorial como lo ha hecho Comunes los últimos meses, porque evidencia el deterioro democrático que sufre el partido, dando cabida a operaciones políticas inaceptables”, señaló.

En relación a esto, Oliva acusó una “operación política”, que había sido “liderada por las dos diputadas que ingresaron la denuncia ante este tribunal”, refiriéndose a Claudia Mix y Camila Rojas. “Quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas”, sostuvo la ex candidata.

“Es de público conocimiento que una de las diputadas denunciantes, que tiene bajo subordinación y dependencia a una de las integrantes de este Tribunal, realiza pagos indebidos a un familiar directo bajo un contrato irregular, con el porcentaje de la dieta que dice donar según el compromiso que todos los parlamentarios del Frente Amplio han suscrito”, continuó en sus descargos.

Señaló haber vivido momentos complejos debido a la “persecución política y ensañamiento en mi contra, ejerciendo violencia política hacia mi persona de manera pública, se me ha querido inculpar por parte de la dirección nacional y este tribunal de acciones que yo no he cometido, cuando ha existido un actuar doloroso de parte de las diputadas Mix y Rojas en mi contra”, concluyó.