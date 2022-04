Trabajadores indignados prenden fuego a grúa para que les paguen los sueldos

Un grupo de trabajadores prendió fuego a una grúa en protesta para que les paguen los suelos, en la comuna de Independencia.

Algunos de los manifestantes se amarraron a la grúa e incluso dos de ellos se subieron para mantenerse suspendidos a varios metros de altura y prenderle fuego a una de las cabinas superiores.

En declaraciones al matinal Tu Día de Canal 13, los involucrados acusaron que hay 27 trabajadores afectados por el no pago del salario y apuntaron a uno de los contratistas de la faena.

Grúa

” La gente está reclamando su plata, la gente está enojada, todos tenemos familia, todos tenemos que pagar arriendo, si no hay plata, la empresa tiene que hacerse responsable” , indicó uno de los presentes.

”Todo este problema se está originando por el problema de la plata. El contratista que nos debe a nosotros se llama Carlos Vallejos”, añadió.

El trabajador advirtió que “hasta ahora está paralizada la faena y la gente no va a parar hasta que nos paguen”, lamentando que la protesta “es la única forma que uno puede hacer para que lo ‘pesquen’. Si no es de esa manera, no te van a ‘pescar’ tampoco”.

Bomberos y Carabineros se movilizaron para dialogar con los manifestantes y evitar alguna situación de riesgo.