¿Debe considerarse Plutón un planeta?

Un equipo de científicos publicó recientemente en la revista Icarus los resultados de un estudio de cinco años de duración titulado “Las lunas son planetas: utilidad científica frente a teleología cultural en la taxonomía de la ciencia planetaria”. En el artículo, esbozan cómo ha evolucionado el concepto de planeta y presentan un caso para la restauración del estatus de Plutón que perdió en 2006 cuando la Unión Astronómica Internacional (UAI) afirmó que este cuerpo celeste no cumplía sus requisitos para ser clasificado como planeta: “tiene que ser redondo, orbitar alrededor del sol y haber despejado su órbita de otros objetos”.

Según Philip Metzger, científico planetario del Instituto Espacial de Florida y coautor del estudio, los especialistas siguen haciendo buena ciencia a pesar de la mala definición de la UAI.

“Hemos mirado la literatura y vemos que los científicos están usando la palabra “planeta” de una manera que viola la definición de la IAU. De hecho, el significado de “planeta” que utilizamos es esencialmente el mismo que creó Galileo”, explicó a Metro. “Es realmente irónico que esta organización haya rechazado a Galileo en favor de la herencia del geocentrismo y traten de ponerle un empapelado a esto para hacernos creer que es científico. Pero la literatura muestra claramente que ningún científico utiliza esa definición en la ciencia pragmática porque es imposible hacerlo”.

De hecho, algunos geocientíficos planetarios utilizan la definición de planeta geofísico, que dice que un planeta es cualquier cuerpo redondeado gravitacionalmente en el espacio que es menos masivo que una estrella (por ejemplo, que nunca ha sufrido una fusión nuclear), independientemente de lo que esté orbitando. Pero para muchos astrónomos, una definición de planeta más útil es la que se acerca más a la de la UAI, que hace hincapié en el dominio gravitatorio sobre los cuerpos más pequeños (asteroides y cometas).

Jean-Luc Margot, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra, Planetarias y Espaciales de la UCLA, por ejemplo, cree que el estatus de Plutón no cambiará porque no puede dominar dinámicamente su vecindad. Sin embargo, afirmó que la definición de la UAI necesita ser mejorada porque “no es cuantitativa ni general”.

“Sin embargo, cualquier cambio en la definición no incluirá a Plutón”, comentó. “He propuesto un criterio sencillo que puede utilizarse para cuantificar, generalizar y simplificar la definición de la UAI. Este criterio permite clasificar inmediatamente el 99% de los exoplanetas conocidos. Los ocho planetas y todos los exoplanetas clasificables cumplen el criterio”.

Para Kirby Daniel Runyon, científico investigador principal de geología planetaria en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, “está bien que los científicos de diferentes disciplinas quieran utilizar definiciones ligeramente diferentes si eso es lo que les resulta útil, pero no deberían insistir en que todos los científicos adopten su nomenclatura”.

Concluyó: “Podemos evitar la confusión simplemente definiendo los términos al principio de un artículo científico o de una presentación en una conferencia, y este enfoque de usar cualquier definición que sea más útil para usted se utiliza en toda la ciencia sin votación y sin confusión”.

La confusión en los medios de comunicación y en el público en general en torno a la metodología de la ciencia -incluso en lo que se refiere a las concepciones de definición- erosiona la confianza pública en la ciencia en todos los ámbitos, desde el cambio climático, la ciencia médica de las vacunas, los orígenes y, sí, incluso la forma en que vemos el Universo — Kirby Daniel Runyon, científico principal de investigación en geología planetaria del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU.

SÍ / NO

¿Debe considerarse Plutón como un planeta?

“SÍ”

Kirby Daniel Runyon

científico investigador senior en geología planetaria en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, EE.UU.

“Plutón no sólo debería ser considerado un planeta, sino que muchos profesionales de la ciencia planetaria siguen considerándolo un planeta. La mayoría de la gente está de acuerdo en que Plutón es un planeta enano, lo que ocurre es que muchos de nosotros consideramos que los planetas enanos también son planetas “de pleno derecho”. Júpiter no es “más” planeta por ser un planeta gigante, y por tanto Plutón no es “menos” planeta por ser un planeta enano. Las definiciones en la ciencia se basan en el precedente del uso por parte de los expertos en la materia, no de forma arbitraria por parte de un órgano de votación, especialmente cuando ese órgano de votación no estudia en gran medida los planetas u otros cuerpos planetarios.”

“NO”

Jean-Luc Margot,

profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra, Planetarias y Espaciales de la UCLA

“Plutón es un cuerpo muy diferente a los ocho planetas y, por tanto, no se le considera un planeta. Hay una diferencia fundamental entre los planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) y Plutón. Esta diferencia explica por qué Plutón no está clasificado como planeta. A diferencia de los planetas, Plutón está inmerso en un vasto enjambre de cuerpos similares a él. Por tanto, Plutón es análogo al asteroide Ceres, situado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Plutón tiene muchos amigos orbitando cerca, lo que no ocurre con ninguno de los planetas. Los planetas acumulan, expulsan o controlan de alguna manera toda la masa en su proximidad inmediata. Plutón y Ceres no son capaces de hacer eso; por lo tanto, pertenecen a una clase que es realmente muy distinta de los ocho planetas”.

ENTREVISTA

Philip Metzger,

científico planetario del Instituto Espacial de Florida

P: ¿Cómo está perjudicando la incertidumbre en torno a Plutón a la ciencia planetaria?

- La ciencia planetaria no se está viendo muy perjudicada. El gran daño, en mi opinión, es para la educación y la cultura. Deberíamos estar sacando a la cultura de una cosmovisión precientífica, que trata a los “planetas” como un objeto de estatus especial centrado en el ser humano, porque se basa en lo que los objetos están haciendo en este momento, mientras los seres humanos buscan como encontrarles sentido a través de la falsa apariencia de estabilidad de sus órbitas. En cambio, deberíamos clasificarlos de una manera que abarque cómo evolucionan y cambian. Los planetas en órbitas primarias alrededor de las estrellas frente a los que son lunas, los que despejan sus órbitas y los que no, los que son renegados y los que siguen capturados por una estrella , no son esencialmente clases diferentes de objetos. Se trata simplemente de objetos que fueron depositados al azar en todos estos estados por la historia contingente y caótica de nuestra galaxia. Deberíamos hacer hincapié en esto. Su estado orbital actual es sólo una de las muchas formas de subcategorizarlos, pero cómo se formaron y qué son en sí mismos es mucho más importante, porque esto evoluciona más lentamente que su dinámica. Esto promueve una visión realista de nuestro cosmos y promoverá una mejor administración de nuestra Tierra y una mejor toma de decisiones sobre la financiación de la ciencia, porque se basa en la realidad y capta el panorama general.

P: ¿Hay otros cuerpos celestes que puedan considerarse planetas?

- Hay al menos 150 planetas en nuestro Sistema Solar y posiblemente más de 450. ¿Pero el público se entusiasma con esto? No, porque todo el entusiasmo se desvaneció cuando la UAI dio erróneamente la idea de que no son planetas, que sólo son el “material sobrante de la formación de los planetas” y no verdaderos planetas por derecho propio. Esto fue una tragedia.

P: ¿Qué podemos esperar en el futuro?

- Creo que la necesidad de hacer una buena taxonomía está integrada en la cognición humana, por lo que no podemos evitar avanzar hacia buenas definiciones que estén alineadas con la teoría científica. En consecuencia, la definición de la UAI está condenada desde el principio. No está alineada con ninguna teoría de la naturaleza (no hay teorías que dependan de que los objetos sean redondos y tengan un determinado tipo de órbita), y no se utiliza en ninguna publicación científica. Los científicos más jóvenes no están atados a los prejuicios de los más veteranos, e inevitablemente descartarán las definiciones que no aporten valor pragmático. Así que la definición de la UAI está condenada, aunque algunos científicos vivos hoy no se den cuenta de ello. Será cuestión de unas pocas décadas como máximo antes de que se reconozca ampliamente la necesidad de descartarla, y creemos que la definición geofísica se convertirá en la definición dominante, porque es la que los científicos utilizan realmente. Esperamos acelerar ese proceso. Si nos llevamos una grata sorpresa, podría tardar sólo unos años. Ese sería el mejor resultado.