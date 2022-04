Fernández y Boric dan por cerrado tema Wallmapu

Mientras en Santiago Izkia Siches recibía honores en La Moneda como vicepresidenta de Chile, la primera mujer en el cargo en la historia, en Buenos Aires Gabriel Boric conversaba con su par Alberto Fernández sobre varios temas, pero con la sombra de la molestia causada por Siches hace unos días al hablar de Wallmapu, un espacio que incluye territorio argentino.

“No hay ninguna confusión, eso quedó absolutamente aclarado, inmediatamente el gobierno chileno y su Presidente, particularmente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud. Fue claro el sentido de esas declaraciones”, aseguró Fernández

Boric, en tanto, desmarcó a Siches del error y recordó que el término se usa en Chile con naturalidad, como en la nota de prensa de 2020 en que se informaba del “Comité Wallmapu” que el Presidente Piñera organizaba. “Este no es un tema que hayamos inventado nosotros, ni el Presidente Piñera, ni tiene que ver con la soberanía territorial argentina; sino que es un tema que tenemos que hacernos cargo, que es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche”, respondió el Presidente de Chile.

El asunto nunca tuvo la importancia como para armar una polémica, señala Dany Jaimovich, director del Doctorado en Economía de la FEN UTalca: “Una parte de la derecha argentina sobrerreaccionó al uso del término Wallmapu, y los presidentes dieron por superado ese malentendido al que efectivamente no debían darle mayor atención”.

El experto explica que “no era un tema grave, pero sí representaba algún desconocimiento por parte de la ministra. Gulumapu era la parte que quedaba en Chile; la parte argentina era el Puelmapu”.

Coincidieron en sus apreciaciones Fernández y Boric, como en buena parte -o todos- los temas que tocaron ayer en una reunión conjunta. “Tiene en mí un cómplice”, fue una frase que dijeron ambos mandatarios.

De hecho, el Presidente Boric le dio a la nación vecina todo su apoyo en la reivindicación sobre las Islas Malvinas, conflicto que justo en estos días cumple 40 años. “El reclamo es justo y legítimo. En este tema no tengo dudas de qué lado estar. Pero siempre del lado de la paz”.

Boric Font destacó en sus expresiones que “Chile es un pueblo latinoamericano y desde ahí vamos a construir comunidad, vamos a construir región, cooperación e internacionalismo”, y señaló que los desafíos culturales y de energía con Argentina son los más importantes a tratar, mientras que uno en que no hay coincidencia, la disputa por la plataforma continental, “la resolveremos con buenos oficios y vías diplomáticas y no impedirá la colaboración en materia cultural y energética”.

Estos dos puntos fueron los más destacados por Boric como centro de las conversaciones de su visita a Buenos Aires, que finaliza hoy.

Presidente argentino dejará caso Apablaza al Poder Judicial

El diputado UDI Guillermo Ramírez fue parte de la delegación chilena (el presidente del partido, Javier Macaya, no pudo asistir) con un perfil claro: ver la extradición de Galvarino Apablaza, sindicado por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

El frentista fue detenido en 2004 en Buenos Aires y en 2010 se decretó la extradición, mismo año en que la entonces presidenta Cristina Fernández (hoy, vicepresidenta y quien está fuera de la capital) le dio asilo político, el que revocó Mauricio Macri en 2017.

“Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, se lo planteamos al Presidente Fernández, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de Argentina, pero no me quedan dudas de que se harán todos los esfuerzos”, dijo Boric, coincidiendo con Alberto Fernández: “El Presidente Boric me planteó su preocupación sobre el tema y tomo en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que ese es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina. No tiene que ver con la potestad o discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.

Ramírez, en CNN, celebró estas palabras. “Es un importante avance. Valoro que el Presidente Fernández haya dicho que no va a intervenir. Porque antes fue el Ejecutivo el que intervino”.