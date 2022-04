Informe de la CChc: “Déficit habitacional llegaría hasta las 800 mil viviendas”

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) entregó su informe MACH, donde expuso proyecciones pesimistas para este año.

Uno de ellos hizo referencia al déficit habitacional, que podría verse potenciado por la inflación, altas tasas y mayores requisitos de los bancos para entregar préstamos.

La gerente general de la CChC, Paula Urenda, señaló que el déficit habitacional en Chile “va desde 600 mil a 800 mil viviendas” y recordó que el gremio junto a Techo y otras organizaciones tenían como meta en 2021 tener déficit cero, pero ha sido complejo ante el escenario actual.

En esa línea, señaló que los subsidios para viviendas sociales han caído en más de 20 mil viviendas en los últimos 10 años.

”Si en 2010 se pagaban 80 mil viviendas, ya vamos del orden de 60%”, dijo, además de manifestar su preocupación por el hecho de que “estamos llegando a 81 mil familias en campamentos, el índice más alto desde el año 1996″, indicó a Emol.

Uno de los principales motivos sería el alza de los precios de materiales de construcción. Según el informe, “los costos se dispararon hasta un 17%, lo que ha complicado la ejecución de proyectos privados y públicos”.

Es por esto que “la inversión en la construcción se contraerá 3% este año, lo que tendría efectos sobre el empleo”, explicaron.

En cuanto a los contratos licitados, señaló lo siguiente: “Tenemos 55 proyectos que han sido renunciados y 27 que todavía no inician, porque no les dan los costos. Esas son casi 15 mil viviendas -a lo largo de Chile- que hoy día no están pudiendo entrar al sistema, más las 18 mil viviendas de los proyectos que fueron convocados en 2021 que tampoco han podido iniciarse”.