Ministro de Educación por clases suspendidas en pandemia: “Yo creo que efectivamente nos equivocamos”

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió este martes a la suspensión de clases durante la pandemia y la que comentó, fue una decisión “equivocada”.

En conversación con Radio Cooperativa, dijo que “Latinoamérica, en particular Chile, tuvo 71 semanas los colegios cerrados. La comparación con países de Asia, Europa y África, es que la mayoría tuvo colegios cerrados entre 35 y 40 semanas”.

“Yo creo que efectivamente nos equivocamos (...) la falta de socialización de dos años fue muy grave, afectó. Por eso nosotros apostamos por la presencialidad, el Presidente (Boric) lo ha dicho: las escuelas son las primeras en abrir y las últimas en cerrar”, indicó.

Con respecto al apoyo de la otrora oposición al Colegio de Profesores, gremio en contra de la presencialidad en el período del exministro Raúl Figueroa, Ávila dijo que “lo que sucedió ahí -me podría pasar a mí, por si acaso- fue falta de diálogo. Por eso he abierto las puertas del ministerio, me he reunido con todo el mundo y no tengo ningún problema de recibir a todos los gremios; pero con total claridad de que la política pública la fijamos nosotros”.

En tanto, la ministra de Salud Begoña Yarza, fue consultada sobre las declaraciones de su colega y al respecto indicó que “no contesto porque no lo escuché, pero podría decir que si lo dijo el ministro de Educación, sea verdad. Lo que seguramente estaba detrás de su comentario está en que el uso del espacio es esencial para el desarrollo de los estudiantes”.