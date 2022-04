Revelan inéditos videos del asalto a Cristián de la Fuente: imágenes muestran que lo habrían “marcado”

Nuevos antecedentes se dieron a conocer en torno al intento de asalto a Cristián de la Fuente, en un hecho donde resultó baleada en sus piernas su hija Laura.

Al respecto, CHV Noticias mostró inéditas imágenes que muestran el seguimiento que hicieron los sujetos al actor, luego que el intérprete celebrara su cumpleaños en Vitacura.

Acorde al reportaje, la PDI y la Fiscalía creen que De la Fuente habría sido “marcado” en dicho lugar, sin que él se hubiese dado cuenta.

En ese sentido, el subprefecto Óscar Bacovic, de la Biro Incri PDI, indicó que “podría haber sido él o podría haber sido cualquier otra persona que en ese momento se encontrara almorzando en ese restaurante y tuviera en su muñeca un reloj de una valor determinado, que sea de interés para ellos para ser comercializado en el mercado negro”.

Al respecto, el fiscal Jorge Reyes afirmó que “fue una víctima absolutamente al azar. Lo único particular en este caso es que llevaba un reloj de alto valor”.

En ese punto, pese a que en un inicio se pensó en una encerrona, los investigadores determinaron que se trataría de una dinámica completamente diferente.

Las palabras de Cristián de la Fuente

En conversación con CHV Noticias, el actor relató que “la niña que iba con nosotros (una amiga de Laura), que iba atrás del auto, dice que él había dicho ‘bájate, hue...’, pero yo en ese momento no sabía si querían el auto, no sabía nada, y no me iba a bajar de un auto de dos puertas con una niñita atrás porque no era opción. No iba a entregar un auto con una niña que además no es mi hija, porque hoy no tendría la cara para mirar a ese papá a los ojos”.

“Cuando llego a la clínica y me encuentro con el subprefecto de la PDI, lo primero que me pregunta es con qué reloj ando. Se lo mostré y me dijo ‘iban por el reloj’, porque esto ellos esto lo vienen investigando desde hace mucho tiempo. No es que esto lo hayan resuelto en poco tiempo porque ‘que suerte que tengo yo que lo resolvieron en poco tiempo’. A esta banda la vienen siguiendo hace muchos años”, remató.