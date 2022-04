Un tenso episodio se vivió durante la tarde de este martes cuando un grupo de guardias del Mall Florida Center agredieron a un equipo del programa “Hola Chile” de La Red mientras realizaban una transmisión en vivo desde el recinto de la comuna de La Florida.

Todo ocurrió mientras el periodista Pablo Yutronic se encontraba realizando un despacho informativo desde el estacionamiento del centro comercial sobre el asalto y balacera que se produjo este lunes en el lugar, el cual dejó a un vigilante fallecido.

Es en ese momento en que tanto el reportero y el camarógrafo fueron interrumpidos violentamente por cuatro trabajadores de seguridad, quienes sin advertencia alguna comenzaron a maniatar la cámara e increpar al comunicador.

“Vamos a tener que parar el despacho, porque nos están diciendo que hay unos problemas para estar acá (dentro del mall). Voy a retomar con ustedes…”, fue lo último que Yutronic alcanzó a decir antes de que uno de los guardias comenzara a tapar el lente de la cámara.

Ante la brusca interrupción de su labor, el equipo comenzó a alegarle a los funcionarios del Mall. “Estoy trabajando. No, no, no. Pero caballero”, exclamó el reportero mientras que en pantalla solo se veía el suelo enfocado por la cámara maniatada. Finalmente, el despacho se cortó momentáneamente y la imágen se fue a negro.

Guardias de Mall Florida Center agreden a equipo de Hola Chile durante despacho en vivo (La Red)

Luego de unos minutos de incertidumbre, el panel de “Hola Chile” retomó la comunicación con Yutronic, quien agregó detalles sobre el conflicto, el cual continuó aún fuera de cámara.

“El problema pasó cuando uno de los guardias puso la mano en el lente de la cámara y la empieza a zamarrear. Ahí todo terminó en un problema que yo no me iba a imaginar jamás (...) Quiso sacar el cable de la cámara”.

Este último hecho hizo que el camarógrafo se enfrascara en una acalorada discusión con uno de los funcionarios del recinto, hecho quedó registrado en video, según aseguraron al canal.

Yutronic afirma que el conflicto se inició ya que el equipo se encontraba grabando al interior del recinto, hecho que denunció en pantalla y por el cual estaba dispuesto a moverse sin problema alguno. Es por esto que critica a los guardias y la forma en que abordaron el problema

“No se entiende la reacción, totalmente fuera de lugar. Taparon la cámara, forcejearon con Felipe (camarógrafo). Jamás había vivido esto”, sentenció.