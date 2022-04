Mamá de Narumi revela impactantes mensajes con su hija sobre Zepeda: “Se está poniendo peor y peor (...) quiero separarme de él”

Durante este miércoles fue el turno de la madre de Narumi Kurosaki, Taeko Kurosaki, de prestar declaración en el juicio contra Nicolás Zepeda.

El chileno está acusado de ser el responsable de la desaparición de la estudiante japonesa, en diciembre de 2016.

“Durante más de cinco años he sido destruida. Tengo una gran desconfianza hacia los humanos, dejé mi trabajo, me aíslo sin ver a nadie todos los días. Por eso me cuesta hablar. Puede ser que mi discurso sea largo, intercalado con silencios, pido disculpas por eso”, dijo la mujer, que por primera vez declaró.

Respecto a la relación de su hija con Zepeda, Taeko recordó que una vez en Japón, “Nicolás se sintió excluido en una comida y reaccionó con mal humor”.

“Se vengó tomando la bicicleta de Narumi para irse de la casa y dejó la de él con una rueda pinchada”, mencionó.

Los mensajes de Narumi a su madre

CNN Chile indica que la madre de la joven expuso conversaciones que tuvo con su hija.