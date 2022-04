Alcaldesa de Viña del Mar dejó la grande: dijo que el narco financió ollas comunes

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dejó la grande con declaraciones que incluso provocaron problemas con dirigentes vecinales.

“El Estado no puede abundar más a las comunidades porque cuando el Estado abandonó, las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, adivinen quien las costeó, ese es el problema cuando no llega el Estado. En Valparaíso y en todas las comunas pasa lo mismo. El Estado está y ocupamos el espacio que otros no ocupan, que es el espacio de los delincuentes, narcotraficantes”, dijo.

De los 76 productos que componen la canasta de alimentos, 62 presentaron alzas en sus precios.👇https://t.co/ILdBrzAUvz — Publimetro (@PublimetroChile) April 8, 2022

Estas declaraciones, tal como recoge La Estrella de Valparaíso, generaron malestar entre las dirigentas vecinales presentes en una actividad en terreno.

Susana Ruminot, presidenta de la Junta de Vecinos Palmas Chilenas de Forestal, y quien tuvo una olla común a su cargo, dijo desconocer la realidad planteada por la edil.

”Es una falta de respeto porque somos dirigentas, nos jugamos la vida por nuestra gente… Ella básicamente nos está diciendo que nosotros actuamos con los delincuentes y con el narcotráfico” , dijo la mujer.

Agregó que, “ella primero que averigüe bien antes de abrir la boca”, a lo que finalizó, “que pida disculpas públicas”.