Echan de las Torres del Paine a turista española por fumar en zona no habilitada

Un lamentable episodio se vivió este jueves en la región de Magallanes donde una turista española fue expulsada del Parque Nacional Torres del Paine tras fumar en una zona no habilitada del lugar.

La decisión de echar a la visitante fue tomada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Magallanes, luego de que fuera sorprendida en el acto mientras recorría el sendero Base Torres.

Ante el descubrimiento, la administración del recinto y personal de avanzada de Carabineros escoltaron hasta la salida, esto ya que la Ley de Bosques prohíbe la existencia de cualquier tipo de fuente de calor al interior de las áreas silvestres protegidas.

Los efectivos de la policía uniformada tomaron los datos de la ciudadana española y le explicaron que la medida aplicada sería para prevenir incendios forestales en la zona.

En diciembre del año pasado, una situación similar terminó con la expulsión de dos turistas canadienses quienes fueron sorprendidos ocupando una cocinilla en un territorio protegido y no habilitado para ocupar este y otros tipos de implementos que produzcan calor.

Dentro de las acciones que no se pueden realizar al interior del Parque Torres del Paine, está el uso de cocinillas, encender fogatas y fumar en lugares no habilitados. Para esto CONAF ha establecido puntos específicos donde los turistas pueden fumar y encender fuego controlado sin poner en peligro el lugar. Las multas por no cumplir estas normas pueden llegar hasta los $2 millones y las sanciones a los 3 años de cárcel.