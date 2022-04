Exconductor de Meganoticias fue apuñalado luego de asistir a fiesta en Bellavista: “La saqué barata”

El excondcutor de Meganoticias, Juan Miranda, dio a conocer una peligrosa situación que se dio durante la jornada de anoche luego de asistir a una fiesta en el sector de Bellavista en la región Metropolitana, el periodista fue víctima de un violento asalto.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador escribió que: “Anoche terminé en la Clínica. Salí de una fiesta en Bellavista y caminaba a casa cuando un grupo de personas nos bordaron para robarnos todo. En el forcejeo, yo me tiré a la calle, a los autos, para alertar del asalto, caí al suelo, los vehículos se detuvieron y el tipo huyó, no sin antes enterrarme el cuchillo en la espalda”.

Sin embargo, y a pesar de que no pasó a mayores y recibió ayuda en el centro asistencial, Miranda enfatizó en la falta de seguridad que existe en el sector. “Justo ayer un amigo me decía que no iba a Bellavista, porque estaban asaltando mucho. Yo pensé que andar acompañado ya era una opción. ¡Pero no! Nosotros la sacamos barata ahora que la cuento, ¡Pero hay que redoblar las medidas!.

Horas después del robo

Mediante una publicación en sus redes sociales, el periodista contó más detalles de lo sucedido durante esa noche: “No deja de venir a mi cabeza una y otra vez el forcejeo en la calle, las amenazas, los gritos, el cuchillo. Me negaba a pensar que las calles (en Bellavista) estaba tan peligroso. Yo solo quería volver a casa con mi amigo @pato_pozo. Solo queríamos llegar a casa y descansar”.

“Por la espalda nos sorprendieron y sin más, atacaron. Solo se llevaron mi cadena de oro (de un valor sentimental inmenso). Se llevaron la cadena y me dejaron una “puñalada” en la espalda. Me ronda la idea que están dispuestos a todo! A quitar la vida, porque sí”, relató.

Finalmente, agradeció a todos por sus mensajes de apoyo e hizo un llamado a cuidarse si es que andan por ese sector. “Cabros! Hay que andar con mucho más cuidado. Me da tanto nervio pensar que realmente tuvimos suerte, que la saqué barata!”.