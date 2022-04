Alto nivel de debate: Katerine Montealegre asegura que Adriana Ampuero es de “cerebro pequeño”

Amplio rechazo generaron los dichos de Katerine Montealegre, quien en medio del Pleno de este lunes de la Convención, tildó a su par Adriana Ampuero de “cerebro pequeño”.

Las palabras de la representante UDI se dieron luego de que Ampuero la reprochara por estar en contra de la paridad, pese a que fue electa gracias a esa corrección.

Asegurando que si se siguiera la lógica de denostar el voto de los escaños reservados, Ampuero indicó que “el voto de la señorita Montealegre debería valer medio voto, pues entró por corrección de género, la cual paradógicamente no avala”.

Y por ello, Montealegre quiso intervenir: “Toda mi vida he estado en contra de la paridad de género, porque después otros de pequeño cerebro como es la convencional Ampuero, se creen con el derecho de decirle a una mujer que salió por cupo y no por sus capacidades. Incluso, sacando 200 votos menos que el convencional que me cedió el cupo y siendo abogada, no sé si usted puede decir lo mismo”.

Las reacciones

Ante la cuestionable crítica, la primera en reaccionar fue la propia convencional Ampuero, quien incluso pidió que la mesa pudiera intervenir ante tal falta de respeto.

Por medio de su cuenta en twitter, además, indicó: “he sido agredida por la convencional Montealegre. Sólo por defender su derecho a estar aquí por paridad de género y equipararlo al derecho de los escaños reservados para estar aquí, me insultó llamándome convencional “de pequeño cerebro””.

“Por supuesto este tipo de ofensas entre convencionales no es admisible en el órgano constituyente ni en ningún otro, habla muy mal de ella en su rol y por el mismo motivo presentaré una denuncia ante el comité de ética”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “con sus insultos no sólo me agrede personalmente a mi si no que utiliza un insulto machista históricamente empleado hacia las mujeres para ser silenciadas. Agradezco a mis compañer@s convencionales por el respaldo y solidaridad transversal”.

Soy Egresada de derecho de una de las mejores Universidades del país, hablo 3 idiomas, soy hija, tía, dirigente territorial. ¿Me hace eso una mujer valiosa? No. El valor está en la decencia, en el respeto al prójimo, en los valores humanos. No hay insulto que me vaya a silenciar. — 🍃 Adriana Ampuero #Constituyente D26 (@AmpueroAdriana) April 11, 2022

Apoyo de convencionales

Ante la situación, varios convencionales determinaron manifestar su postura. Entre ellos, Cristina Dorador expresó: Toda mi solidaridad y apoyo a la compañera convencional Ampuero Adriana, quien fue agredida verbalmente por personas que sólo emiten discursos de odio en la Convención Constitucional. La violencia contra las convencionales se da en todos los espacios y formas, no estamos solas”.

De igual forma, Jorge Baradit manifestó que “los convencionales del rechazo en la Convención están detonados”.

“Solidarizo con mi compañera chilota Adriana Ampuero. No debemos aceptar insultos personales, ni mucho menos, menospreciar a convencionales por la existencia de títulos o por nuestra Educación. Elevemos el nivel del debate. Todo mi apoyo”, escribió por su parte Julio Álvarez.