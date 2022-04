“Socia, ¿quieres conversar?”: Captan tenso diálogo entre el Presidente Boric y vecina de Cerro Navia

El Presidente Gabriel Boric tuvo un tenso intercambio de palabras con una vecina de Cerro Navia durante una actividad en la comuna.

El hecho fue captado en video y se hizo viral en redes sociales.

En el registro, se ve al mandatario saludando y hablando con la gente del sector, hasta que repentinamente, una mujer grita “¡Presidente, soi(sic) entero amarillo!”

Ante dicha interpelación, Boric contestó “Socia, ¿Quieres conversar? ¿O quieres solo gritar?”, cuando la mujer interpelada le responde “No hablo con amarillos”.

Fue ahí que el mandatario contestó “Entonces salga de acá”, a lo que la interpelada responde “Ah, pero porqué si estoy en mi comuna, vo’ (sic) no soi de aquí , podí caminar no más acá, si quiero me paro acá, al frente en cualquier lado”

Boric responde a la mujer, que se llamaría Francisca “estamos hablando acá” sin embargo, ella interrumpe diciendo “No me interesa, estoy en mi comuna, yo hago la hueá (sic) que quiero”.

Nuevamente, el magallánico intenta conversar con ella, sin embargo, ella se niega, para luego retirarse.

Revisa el registro a continuación: