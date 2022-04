Jadue en Venezuela: agradeció invitación a Maduro y criticó violaciones a los DDHH durante el estallido social en Chile

Mucha atención ha causado la visita del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, a Venezuela, donde participó en la “Cumbre Internacional contra el Fascismo” en Caracas, Venezuela, en la que se conmemora también los 20 años del golpe de Estado contra Hugo Chávez.

Jadue, luego de agradecer la invitación a Nicolás Maduro, manifestó que “es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de estado y lo digo con mucha alegría, pero vergüenza y pena, viene de recordar que el Gobierno de Chile en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista que había cerrado el parlamento venezolano y que había derrocado un gobierno elegido democráticamente, se llamaba Ricardo Lagos y su canciller llamaba Soledad Alvear”, dijo.

Alabó a las Fuerzas Bolivarianas

El jefe comunal aprovechó la instancia para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas bolivarianas, ya que “en nuestro país, los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio Gobierno”.

“Los grandes militares chilenos se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales y jefes del Ejército. Eso es muy distinto a lo que uno ve aquí, cuando uno mira unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero”, indicó.

🛑 AHORA 👇🏻Daniel Jadue en Venezuela saluda a las Fuerzas Militares Bolivarianas y condena las violaciones a los DDHH en Chile @danieljadue pic.twitter.com/GAGVdAwKOt — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) April 13, 2022

Estallido social en Chile

“Quiero decir que estoy impresionado, porque en mi país, cuando se viola los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de los DD.HH. sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a quienes le quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás”, señaló el alcalde.