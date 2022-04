Más fronteras abiertas, pero no habrá flexibilidad real para turistas

Las medidas preventivas contra el Coronavirus del nuevo gobierno, adelantadas la semana pasada, tomaron forma ayer, al momento en que el Ministerio de Salud estableció en qué fase estará cada comuna del país.

La mayor parte del territorio estará en fase de Bajo Impacto Sanitario, el más permisivo, y un puñado de comunas, en Medio Impacto Sanitario, por lo que entrará en vigencia en todo Chile una de las medidas más esperadas: el término de la obligación del uso de mascarillas en espacios abiertos y sin aglomeración.

También se estableció que Chile está en fase 1 en el nuevo plan de apertura de fronteras. Hay letra chica. Sí habrá menos restricciones desde mañana y todos los pasos deberán estar habilitados al 1 de mayo, pero no se espera aumento en el número de turistas.

El Plan señala que Chile estará en Alerta Nivel 1, es decir, que hay una transmisión comunitaria de variantes conocidas y controladas, dentro del país. Esta fase podría cambiar en el caso de que aparezca fuera del país una variante de preocupación.

En Alerta Nivel 1 se establece que no hay restricciones para viajes y los turistas no estarán obligados a hacer varias acciones que, se cree, los alejaban del país. Una es la homologación de las vacunas, un trámite online muy engorroso, y el otro es el test antes de embarcarse hacia Chile. Aunque ambos trámites ahora son voluntarios, en la práctica quienes no los realicen no lo pasarán bien en Chile. En el caso de la homologación, quienes no la hagan no tendrán Pase de Movilidad, lo que le impediría entrar a muchos lugares en el país, como restoranes. Y sobre los exámenes, le podría tocar un testeo aleatorio -que se mantendrán en este nuevo plan- en el aeropuerto.

“Las medidas no sirven para reactivar el turismo, lo que parece un avance, no lo es ni va a resolver la compleja situación actual del sector”, reclama Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur).

Desde mañana: sin mascarillas en las calles ni en los recreos

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, declaró que en ningún caso hay que relajarse, pues “el Covid-19 es una enfermedad en constante evolución, hay que ser cautos, pues se puede avanzar o retroceder de acuerdo con lo que pase a nivel nacional e internacional”.

La autoridad explicó que para establecer la fase en que estará un territorio del nuevo Paso a Paso se basarán en tres pilares. El primero es la circulación viral, es decir, las cifras de contagios y de consultas de urgencia por problemas respiratorios en la provincia. El segundo es la capacidad de respuesta de la red asistencial, que incluye la tendencia de hospitalizaciones semanales y la ocupación de camas UCI por región. Y la tercera es la cobertura de la vacunación en cada provincia.

Sobre la base de estos parámetros, se estableció que todo Chile estará desde mañana a las 5 am en fase verde o de Bajo Impacto Sanitario, con las siguientes excepciones, que estarán en Medio Impacto Sanitario: toda la Región de Arica y Parinacota y las comunas de Pozo Almonte, Camiña, Colchane, Huara, Pica, Isla de Pascua, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué y Palena.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, hizo hincapié en que una región completa no pudo acceder a la fase verde porque “el elemento que puso en etapa amarilla a Arica y Parinacota tiene que ver con la cobertura de vacuna, que es baja. Así es de relevante que colectivamente tengamos esta adherencia a la vacunación”.

Sobre lo mismo, el subsecretario Cuadrado dijo que “el Pase de Movilidad también es un incentivo para la vacunación” y recordó que es exigible en todas las fases. Desde el Minsal reiteraron el llamado a vacunarse e informaron que desde ayer está disponible también la vacuna Moderna.

Para el caso de la norma que permite sacarse la mascarilla en lugares abiertos no hay diferencia entre Bajo o Medio Impacto. Sólo se dejaría de aplicar si un territorio cae en Alto Impacto Sanitario.

Sin embargo, hay que leer con cuidado la letra chica de la norma, pues la ministra Yarza fue enfática en señalar que no basta con que un lugar sea abierto, sino que es clave que no haya aglomeración. Por ejemplo, en un paradero de micro, en hora punta, sí habría que usar la mascarilla. En tanto, se aclaró que un espacio cerrado se define como uno con techo, pero que además tenga más del 50% del perímetro con muros.

Sobre la posibilidad de que los niños dejen de usar mascarillas en los recreos y clases de educación física, expresó que hay que aplicar la norma general: “En las actividades deportivas hace rato que no es necesario usar mascarilla. En el caso de los recreos, tiene que ver con el espacio, que la comunidad educativa debe evaluar: si es suficiente y no hay aglomeración, el patio es abierto, se permitirá”.