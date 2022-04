Ministro Paris criticó “errores” Izkia Siches en su primer mes como ministra del Interior

El exministro de Salud, Enrique Paris, criticó este jueves con dureza a la ministra del Interior, Izkia Siches, por los “errores que ha cometido” durante el primer mes del Gobierno de Gabriel Boric.

El director del servicio indicó “en torno al mes de mayo estaría saliendo el primer avión”, con alrededor de 160 personas.👇https://t.co/QHFvQsXZDW — Publimetro (@PublimetroChile) April 13, 2022

En entrevista con radio Duna, Paris aludió a los cuestionamientos que sufrió Siches tras informar que un avión con migrantes expulsados del país durante el gobierno anterior regresó con los mismos que iban a bordo, denuncia que finalmente era falsa.

los errores que ha cometido (Izkia Siches) son terriblemente mayores que los que no achacaban a nosotros. — Enrique Paris

La secretaria de Estado realizó la acusación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y terminó pidiendo perdón a través de Twitter, desatando una serie de críticas desde la oposición, donde incluso pidieron su salida.

Al respecto, el extitular del Minsal recordó que Siches fue una de sus principales opositoras durante la pandemia del coronavirus, cuando la ministra se desempañaba como presidenta del Colegio Médico.

La finalidad de esta medida es recuperar el espacio público del comercio informal y actos delictivos.👇https://t.co/0NZbF4xwXb — Publimetro (@PublimetroChile) April 13, 2022

“La forma en que ellos atacaron, y algunos siguen atacando, pero mucho menos, obviamente, -no tienen cara- se les ha devuelto en contra”, indicó el médico a Radio Duna.

LEE MÁS: Exministro Paris hace pedazos nuevo Plan Paso a Paso: “Es sumamente desprolijo (...) puras frases de relleno”

Luego, Paris acusó que “los errores que ha cometido (Izkia Siches) son terriblemente mayores que los que nos achacaban a nosotros. Los errores comunicacionales, de lenguaje, de postura, la forma en cómo se expresa revelan una falta de preocupación, de tino, una falta de cultura, incluso diría yo, que realmente es abismante”.

La forma en que ellos atacaron, y algunos siguen atacando, pero mucho menos, obviamente, -no tienen cara- se les ha devuelto en contra. — Enrique Paris

Por otro lado, el exministro de Sebastián Piñera se refirió al manejo de la actual autoridad sanitaria de la emergencia sanitaria del covid-19, advirtiendo que “ha habido una disminución en la velocidad de la vacunación hasta en un 50%”.

“Aquí hay una cosa bien curiosa, porque para los extranjeros la homologación es voluntaria, y para que tengas el Pase de Movilidad tienes que homologar tu vacuna, en cambio para los chilenos es obligatorio tener las vacunas al día para el Pase de Movilidad”, acusó respecto al nuevo plan de fronteras. En esa línea, remarcó que “me parece negativo que entre gente extranjera sin vacunarse”.

Consultado sobre el término de las mascarillas a partir de este 14 de abril, Paris respondió: “Yo no quiero atacar el plan, a mí me parece que hay que explicarlo más en detalle (...). Aquí ha faltado comunicación, mas que el plan sea poco claro, la experiencia, el manejo del plan dirá si fue poco claro o no, pero obviamente yo encuentro que tiene algunas señales muy confusas todavía”.