Presidente Boric y Convención Constitucional: “Estamos comprometidos con el proceso de cambios”

A raíz de su participación en la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, el presidente Gabriel Boric se refirió a la Convención Constituyente (CC).

En la instancia, el mandatario aseguró que el ejecutivo no es neutral frente al futuro del proceso constituyente.

A su vez, el presidente hizo un llamado a los chilenos a informarse y no dejarse guiar por quienes intentan, a su juicio, instalar mentiras sobre el proceso de elaboración de la nueva Carta Magna.

Sobre esto, el mandatario rememoró que el país “ha elegido un camino de cambios profundos, entendiendo que no vamos a poder hacerlo todo de una sola vez y que tendremos que ir lento si queremos llegar lejos, como digo en más de una ocasión”.

Durante la instancia, y frente a la presencia de la presidenta de la CC, María Elisa Quinteros, el Presidente Boric aprovechó de “manifestarle todo nuestro respeto, toda nuestra esperanza y todo nuestro apoyo como Gobierno”.

En esta misma línea, el primer mandatario añadió que “nosotros estamos comprometidos con el proceso de cambios que se está llevando adelante desde la Convención Constitucional y quiero aprovechar esta tribuna para decirle a los chilenos y chilenas que no se dejen guiar por quienes instalan abiertamente mentiras”.

Finalmente, acerca del trabajo de la Convención Constitucional, Boric enfatizó: “Yo sé que no ha estado exento de ripios, pero no me cabe ninguna duda de que va a tener resultados que van a enriquecer a la sociedad chilena”.