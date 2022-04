“Tengo cáncer terminal y me sirve el retiro”: el caso de Juan Loyola que conmovió en el matinal de CHV

En medio de la discusión por el quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones, en Contigo en la Mañana se dio a conocer el caso de Juan Loyola.

El hombre reveló en conversación con Juan Pablo Queraltó que padece cáncer terminal y que su AFP no le quiere entregar el total de sus fondos.

Loyola indicó que hizo los anteriores retiros y que el dinero le sirvió. “Absolutamente, para pagar gastos, soy separado así que para pagar mi pensión, llevo casi 4 años sin trabajo. Entonces me ha costado mucho y me he ido comiendo como se dice los ahorros que he tenido. Me ha tocado bailar con la fea, pero hay que darle a la pelea”, expresó.

Tras esto, el hombre conversó con los animadores del matinal de CHV. “Su caso nos puede servir para hablar de mucha gente que está como usted, que tiene esta necesidad, que tiene estos problemas”, le indicó Julio César Rodríguez.

Ofensiva para impedir un quinto retiro entró con discusión inmediata a la Cámara y avanzó rápidamente. 👇https://t.co/8kj3NTzg9Z — Publimetro (@PublimetroChile) April 13, 2022

Loyola reveló además que él desembolsa mensualmente cerca de 400 mil pesos, en concepto de quimioterapias.

De igual manera, señaló que la AFP le negó su solicitud por las expectativas de vida que tiene. En ese sentido, indicó que “según las estadísticas son 2 años y ocho meses, pero a mi que me detectaron el cáncer va un año, así que estaría quedando un año y 8 meses de vida”. “La ley dice que tiene que ser un año de posibilidades de vida”, expresó.

Consultado sobre cuánto recibiría en caso que le pudieran pasar todo su dinero. “72 millones tengo en la AFP”, respondió.

“Me serviría para pagarle la universidad a mi hijo. Arreglar la casita de mi mamá donde estoy viviendo. Costear las quimioterapias, los viajes que tengo que hacer porque manejando me cuesta, me canso”, afirmó.

“Gran parte de la lucha contra esta enfermedad es el ánimo”

Loyola señaló que “por último que pueda sacar un poco y disfrutar lo que me queda de vida. Si eso también para mi es importante, trabajé 30 años. No sé, pasarlo bien, sacar a mi mamá a comer, disfrutar la vida, lo poco que me queda”.

“Todo eso me trunca y aparte me produce esta contradicción en mi cabeza, que en vez de subirme el ánimo, me lo tiran más para abajo. Y gran parte de mi enfermedad es parte del ánimo. Hay días que no valgo un peso, eso no está bien tampoco. Todo eso arrastra las decisiones que se toman”, manifestó.

El hombre agradeció además a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, familiares, mis compañeros. “Sin ellos no sé lo que haría”, remarcó.

Julio César Rodríguez le preguntó en tanto “¿Qué para ti sería justo? ¿Qué es lo que tú esperarías?”.

El ministro de Hacienda también aseguró que presentarán un proyecto que deje establecido que los fondos de son...👇https://t.co/zGOwmdYORU — Publimetro (@PublimetroChile) April 13, 2022

“Sabes lo que espero yo, que la gente vuelva a creer en la gente. Eso es lo que yo veo. Que volvamos a ser empáticos con el prójimo, que volvamos a creer en lo que está diciendo el otro, a no pasarlo a llevar. Que si llevas un certificado médico, que te crean, que no lo pongan en duda, independiente que te hagan el análisis ellos por su propia parte. Que piensen en todo lo que arrastra el decirle que no a una persona que ya está tres años sin trabajo, que le cuesta llegar a fin de mes. Eso es lo que a mi me gustaría, que las autoridades pensaran y que se pusieran en el lugar del otro, porque hace un tiempo que se perdió eso, el respeto”, afirmó Loyola.

Juan Pablo Queraltó le indicó que una persona le ofreció pagar unas quimioterapias, señalando a la producción que pasaría el dato.

Tras esto, Don Juan afirmó finalmente que “pero tampoco soy de las personas que me gustaría pasar por encima, que a lo mejor hay personas que tienen el mismo problema o peor que yo y que no tienen la oportunidad de salir en la tele para poder plantear su problema”.

“Lo que yo busco con esto que me salió la pachorra de salir en la tele es que hayan cambios profundos en mi país. Ni Dios lo quiera que mis hijos pasen por lo mismo y tengan que estar sufriendo lo mismo que yo. Quiero que ellos si se van a enfermar, que tengan un sistema de salud que los cubra, un sistema de AFP o sistema social que los cubra, no que anden como yo. Eso quiero”, concluyó.

Revisa las palabras de Juan Loyola