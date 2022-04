“Ya no es un pecado, es un milagro”: Carnicería argentina ironiza sobre el consumo de carne en Semana Santa y su alto costo

Esta semana, el mundo católico conmemora la Semana Santa, donde los adeptos a dicha religión recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En esa línea, una de las tradiciones de Semana Santa consiste en no consumir carne, sin embargo, producto de la inflación no solo en Chile, sino a nivel mundial, el precio de esta proteína ha subido de forma considerable y está por las nubes, por lo que no debiera ser problema para los creyentes no poder consumirlo por estas fechas.

Sin embargo, en Argentina, una carnicería de Río Negro, quiso ironizar precisamente con el alto costo de la carne y de la vida en general, colocando afuera de su local curiosos carteles para sacar más de una carcajada a su clientela o a las personas que transitan por el lugar.

“Coma carne en Semana Santa. Ya no es pecado, es un milagro”, decía uno de los carteles de la “Carnicería Hereford” de Allen, cuyos curiosos mensajes ya están dando la vuelta al mundo.

“Oferta: Ninguna, se fue todo a la mier...!!!”, dice otro de los letreros.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

“Nos asombró muchísimo el impacto que tuvo. Nuestra idea era simplemente hacer algo gracioso para nuestro sitio de Facebook, para reírnos junto a nuestros clientes de siempre”, señaló a Infobae, Alejandra Contreras, dueña de la carnicería.

Contreras, eso sí, aclaró que su carnicería si tiene ofertas, y que en realidad los carteles solo buscaban sacarle una sonrisa a sus clientes.