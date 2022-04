“Dios, llévame al cielo”: El escalofriante pedido de niña argentina de 5 años víctima de bullying

Un indignante caso de bullying se ha dado conocer en Mendoza, Argentina, luego que el padre de una niña de cinco años denunciara que en el colegio donde asiste su hija, la menor sufre constantes ataques producto de su peso.

“Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta, pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo”, señaló Juan Carlos Palma, padre de la menor a Infobae.

Cabe señalar que la menor, cuyo nombre es Agustina, nunca comentaba en su casa el porqué de sus reacciones, hasta que su hermana mayor, Sara, logró descubrir lo que ocurría con ella.

“Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’, ‘gorda puta’... ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, añadió entre las lágrimas el padre de Agustina.

El caso de la menor se hizo conocido a través de redes sociales, luego que una de sus tías la grabara llorando por las burlas. “No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”, señaló la niña.

El padre asegura haber denunciado la situación al colegio, sin embargo, acusa que no le entregan ninguna solución. “

¿Sabés qué me dijo? Que Agustina va a quedar como estúpida, como una tonta, por los videos que subieron a las redes. Y dijo que es una nena que se duerme en clase, que va al comedor a pedir pan... ¡y lo decía de una manera que me dio mucha bronca!”, aseguró Palma.