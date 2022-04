Fallece a los 90 años Mireya Baltra: exministra del gobierno de Salvador Allende

Al mediodía de este domingo se dio a conocer el fallecimiento a los 90 años de Mireya Baltra, dirigenta social y sindical del Sindicato de Suplementeros, que fuera también regidora de Santiago y diputada de Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipú.

Baltra también es recordada por ocupar el cargo de ministra del Trabajo a partir del año 1972, cuando fue nombrada en la cartera por el presidente Salvador Allende.

Nacida en febrero de 1932, Baltra tuvo una actividad política prolífica y varias profesiones, entre las que se encuentra la de reportera para diversos medios. El 11 de mayo de 2015 la presidenta Michelle Bachelet le entregó el premio Manuel Bustos Huerta a Mireya Baltra.

El presidente de la república Gabriel Boric Font, dedicó unas palabras a la fallecida dirigenta “Mi respeto y reconocimiento a Mireya Baltra, primera mujer Ministra del Trabajo en Latinoamérica, diputada y dirigenta social. Agradezco su valiente ejemplo, fuerza y lucha que seguirán siempre presentes. Mis condolencias y cariño para su familia, amigas y amigos”.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, recordó el legado de Baltra al escribir que “Fue vecina de la población Arauco y suplementera del centro de Santiago. Regidora de nuestra comuna, Diputada y Ministra del Trabajo. Mireya Baltra, un ejemplo de lucha y valentía, de una mujer fuerte que abrió caminos para tantas. Gracias querida compañera, honor y gloria”.

También envío sus condolencias a la familia la diputada comunista Carmen Hertz, quien señaló “Mireya Baltra militante @PCdeChile, Una imprescindible,mujer luchadora comprometida con su pueblo,siempre presente en las causas nobles y justas, ejemplo de vida para las generaciones presentes y venideras, gracias Mireya por todo Honor y Gloria siempre!”.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara Román despidió con las siguientes palabras a otrora ministra de la cartera “Hoy ha partido una grande, una pionera en muchos aspectos.

Vaya todo nuestro respeto, reconocimiento y cariño para la familia de doña Mireya Baltra, Ministra del Trabajo del Presidente Salvador Allende”.

Otra diputada en expresar su dolor ante la pérdida fue Karol Cariola, quien expresó “Honor y Gloria a nuestra compañera Mireya Baltra… hoy es un día muy triste para todos y todas quienes la admiramos profundamente por su vida incansable de lucha por la justicia. ¡¡Hasta siempre compañera Mireya!! Mis condolencias a su familia y seres queridos”.

Por su parte el alcalde de Recoleta Daniel Jadue recordó a la a la ex ministra diciendo que “Nos deja hoy Mireya Baltra, ex ministra del Trabajo, ex diputada y comunista ejemplar. Nuestras condolencias a su familia. #HonorYGloria para una dirigente consecuente con el pueblo!”.