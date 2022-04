Diputados eligen hoy la opción del quinto retiro

La Cámara de Diputados tiene doble tarea hoy, pues discutirá la aprobación de dos proyectos de retiro de fondos de pensiones, el “quinto” y el “acotado”, que presentó el gobierno.

Ambas podrían aprobarse, aunque probablemente los parlamentarios elijan un camino entre los dos, aunque hasta hace poco la mayoría se negaba a cualquiera (ver 3 Preguntas).

La propuesta de La Moneda propone que el retiro vaya a pagar deudas de pensiones alimenticias, salud, vivienda, postulación a crédito hipotecario y créditos bancarios y no bancarios. Hoy se discutirá si se incluyen más opciones, lo que dificulta aún más saber a cuánta gente favorecería.

Que no pase por los bolsillos de los trabajadores, según ha explicado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “no tiene impacto en el mercado de capitales, la inflación, ni impacto fiscal” y “apenas tocaría un décimo” que un retiro normal (USD 1.500 millones).

Pero se crea igual inflación, explica Benjamín Jordán, abogado y coordinador de la red Expertos en Deudas. “Porque las AFP van a tener que vender instrumentos financieros, eso genera menos recursos para hipotecarios, que suban las tasas y, por mayor demanda, los arriendos. Además, pagadas las deudas, libera a la persona capacidad de crédito para comprar bienes. Y está la inflación autoconstruida, que es cuando se suben los precios anticipándose a que van a subir”.

Por otro lado, la propuesta de quinto intento de retiro no es muy diferente a los tres anteriores que se aprobaron, con la diferencia de que son cada vez menos quienes aún tienen dinero en sus cuentas. De conseguirse inyectaría unos USD 15 mil millones, que, de acuerdo al temor de los especialistas, generará inflación.

“Cualquier proceso inflacionario es muy dañino, en especial para los más vulnerables. La gente puede pedir sus retiros y en el corto plazo se alivian las necesidades, pero el efecto en el mediano plazo es nefasto, se crean necesidades aún más profundas”, explica Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores.

La sesión de Sala de la Cámara se inicia hoy a las 15:00. Se votará primero el retiro “tradicional”, que necesita un quórum de 3/5 para seguir su camino al Senado.

Sólo 3 Preguntas

Nicolás Freire: “Hay inocente o sana ignorancia en muchos parlamentarios”

Cientista político y académico de la Universidad de Santiago.

¿Los diputados votarán por lo mejor por sobre la pelea política?

Hay que dividir eso de “lo mejor”: para la sociedad, lo saben derechas e izquierdas, es que esos dineros queden para la previsión más allá de los problemas del sistema, que es lo de fondo; para el país, es que se implementen las políticas de gobierno; y para la gente, aunque hay quienes lo necesitan para sobrevivir, el destino ha sido de consumo no de primera necesidad y encima los pobres ya no tienen fondos.

¿Es más importante para los parlamentarios dar golpes al bando contrario?

Algunos políticos por popularidad, otros, por convicción desde la ignorancia y creo que muy pocos por dañar al gobierno, es probable que levanten esta bandera de que es mejor para la gente sin pensar en una discusión que es de economía básica.

¿Será posible que la discusión técnica le gane a la política partidista?

No sé si es esa la discusión. Más bien es si beneficiar al país, no obstante la impopularidad, o caer en el populismo, no por el objetivo de ser popular, sino por el lado de la inocente o sana ignorancia que muchos parlamentarios tienen.