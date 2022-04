Impactante: Mujer cayó por ventana de bus del Transantiago en Cerro Navia

Impactante es el caso de una mujer que viajaba en un bus del Transantiago, y cuando la máquina hizo un viraje, cayó por una ventana hacia la calle en Cerro Navia.

La víctima conversó con “Tu Día”, donde precisó que la ventana estaba “sobrepuesta, yo no encuentro los motivos para ver cómo se salió porque yo no la toqué, ni apoyada”.

Poca cultura de ahorro y bajos sueldos asoman como factores en una consulta ciudadana encargada por dos AFP y hecha por Criteria.👇https://t.co/zB1U7vPHuB — Publimetro (@PublimetroChile) April 18, 2022

“Al doblar la micro se apoya, pero no iba apoyada (...) Yo insisto que la ventana estaba sobrepuesta, no creo que si una ventana estuviera firme se caiga. No estoy muy bien de mi brazo”, mencionó.

La mujer explicó que tiene 12 puntos en su cabeza y en el hombro. Además aseguró que siente la mano helada y que el trauma de que esto pase de nuevo es muy grande.

El hecho ocurrió tras el viraje del conductor, lo que generó que se saliera una ventana del vehículo de la empresa Metbus, que estaba presuntamente en mal estado, y la posterior caída de la mujer.