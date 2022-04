Gobierno confirma que insistirá en ciertos lineamientos del fracasado “retiro acotado”

Luego del fracaso que sufrió ayer el proyecto de retiro acotado que presentó el Gobierno, la administración de Gabriel Boric comienza a dejar atrás las ya famosas iniciativas para acceder a los fondos previsionales.

Y es que al ser consultado por dicha fórmula, el Mandatario señaló: “Como Gobierno de Chile pensamos y tenemos la convicción de que es necesario pasar a los temas de fondo, sobre todo a la reforma previsional”.

“Terminar con la pretensión de que a través de los fondos personales de los ciudadanos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales no ayuda. Eso no le hace bien a Chile, ni a la economía y por sobre todo, no le hace bien a a la ciudadanía”, agregó.

Eso sí, aquello no implicaría quedarse cruzados de brazos, pues como señaló, sí insistirán en algunos aspectos.

Los caminos

Si bien el proyecto de retiro acotado podría ser reingresado de inmediato en el Senado, ese parecería ser un camino que La Moneda ya descartó, pero ya evalúan acciones.

“El costo de la vida aumentó significativamente y nosotros como Gobierno no vamos a cejar en nuestra preocupación en ayudar”, sostuvo.

Y complementó: “No vamos a descansar en presentar alternativas para, en particular, resolver los temas de deudas de alimento, también vamos a buscar alternativas para ayudar a las familias en materias de servicios básicos”.

Igualmente, sumó, en la discusión del salario mínimo se incorporará la ampliación del seguro de desempleo, “tanto en cobertura como en montos”.