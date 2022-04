Ministras Siches y Vallejo responden a críticas de Jadue: “Bienvenidos y bienvenidas los alcaldes que quieran colaborar”

Durante esta jornada se conocieron los dichos del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien hizo una reflexión sobre la legitimidad del Gobierno de Gabriel Boric y su programa de Gobierno.

En une entrevista en Venezuela, Jadue indicó que “tenemos un presidente muy legitimado, pero con un Congreso empatado entre las fuerzas progresistas de izquierda y las conservadoras”.

“ Se ve difícil poder implementar a cabalidad el programa y se ha tenido que ampliar la coalición que venció, incorporando a otros actores para darle más sustento político al Gobierno”, sumó.

Pero disparó: “el programa hoy día no tiene viabilidad política, sin embargo, hay que esperar la Constitución, porque es probable que el resultado del proceso constituyente obligue a actualizar algunas leyes, que van a ser mucho más democráticas y profundamente centradas en los derechos de las personas”.

Ministras le responden

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre los dichos del jefe comunal y precisó que “construimos un programa de gobierno de manera colectiva y colectivamente lo tenemos que empujar”.

“Así que bienvenidos y bienvenidas los alcaldes que quieran colaborar para justamente hacer viable este programa de cambios. Los necesitamos a todos y todas. Espero que se entiende aquello”, agregó.

Finalmente, se le volvió a consultar sobre su apreciación de los dichos de Jadue. “Mi respuesta es sumamente clara ante los dichos del alcalde: para hacer viable el programa, los necesitamos a todos y todas, no dependen exclusivamente del Gobierno y en eso los alcaldes pueden jugar un rol importantísimo. No restarse y no tomar palco”, recalcó.

Por otro lado, la ministra del Interior Izkia Siches, sostuvo que “vivimos en un país libre, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas puede verter su opinión”.

“Obviamente como equipo de Gobierno, como ministros y ministras, y también es nuestra invitación que hacemos amplia a los distintos actores políticos, a los parlamentarios, alcaldes y alcaldesas, a contribuir en avanzar en las transformaciones estructurales que ha planteado el presidente Gabriel Boric por el cual la ciudadanía ha respaldado ampliamente en las últimas elecciones”, sostuvo.