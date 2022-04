Madre e hija denuncian haber sido desnudadas en Comisaría de Viña del Mar

Una denuncia indignante presentó una familia de Viña del Mar la mañana de este miércoles en “Contigo en la mañana”. Una madre y su hija, menor de edad, fueron obligadas a desnudarse en una comisaría de Viña del Mar.

Según el relato de las afectadas, esto habría ocurrido en agosto de 2021, cuando concurrieron juntas al banco a realizar unos trámites. La madre, que se encuentra en situación de discapacidad, tomó la fila de atención preferencial, causando la molestia de otra clienta del banco.

Álex Henríquez, esposo y padre de las víctimas, relató que: “Mi hija con mi señora fueron víctimas de otra persona que se encontraba en la fila. Una persona empezó a insultarlas, a decir por qué estaban pasando primero. Esta persona siguió molestando, y ya ingresando al banco ocurrió una situación grave. La mujer agrade a mi hija, propinándole golpes”.

Ante la violencia de la situación, la madre llamó a Carabineros, quienes llegaron al lugar, llevándose detenidas a las tres mujeres implicadas por una supuesta riña. En el lugar, se les pidió quitarse la ropa.

“Yo pensé que era el procedimiento, pero después me dijeron que no se debía haber hecho eso”, sostuvo María, la madre afectada. “Cuando llegamos a la comisaría nos revisaron enteras, nos dijeron que nos teníamos que sacar toda la ropa, la ropa interior y los cordones. La jueza dijo que Carabineros no debió haber hecho ese procedimiento”, agregó

La mujer explicó que a su hija la obligaron a pasar sola a una sala en la que tuvo que sacarse la ropa interior. Revisaron su ropa y cordones, sin encontrar nada.

“A mi hija la hicieron sacarse toda la ropa de arriba, le hicieron bajarse los pantalones, la carabinera la tocó para revisarle los bolsillos y no tenía nada”, detalló María.

“Yo lo hice y después dijeron ‘que pase la niña’. Tocó a mi hija, la revisó y le dice ‘ya, sácate el sostén, te bajas los pantalones y calzones’. Nos trató como si nosotras fuéramos las delincuentes”, acusó.

Sumario de Carabineros

“Tuve que esperar hasta la audiencia, que fue el 8 de marzo, donde la magistrada no tenía conocimiento de lo ocurrido en la comisaría. Por lo tanto, al enterarse de esto, quedó asombrada, no podía creer lo que le estaba contando, y dio las indicaciones de iniciar una investigación con urgencia”, aseguró Henríquez.

Ante la impotencia por la situación, la familia contactó al diputado Álvaro Celis, quien los orientó para llevar a cabo las acciones legales correspondientes al caso. “Esto lo hemos llevado paso a paso. El lunes que viene tenemos que ir a declarar con la Fiscalía porque ya se abrió la investigación”, señaló el padre de la menor de edad.

El diputado aludido dio su testimonio al matinal de CHV, asegurando que al conversar con el prefecto de Carabineros, le informó que ya se había instruido un sumario ante lo grave de la situación.

“Todo lo que sé, es que se está investigando, pero de lo que sí puedo dar garantía es que el prefecto pidió todos los videos”, señaló. “El que se instruya un sumario, no es una cosa que se haga siempre. Si hay un sumario, es porque el hecho es grave”, enfatizó.