Tenso encontrón entre diputadas Cordero y Orsini en sesión de la Cámara Baja

Este martes se vivió un tenso momento entre las diputadas Maite Orsini (RD) y María Luisa Cordero (Ind-RN) en la votación en Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Los parlamentarios discutían un proyecto ingresado por Orsini que sanciona el acoso sexual e incorpora la perspectiva de género en Bomberos. En el debate, la bancada del Partido Republicano anunció indicaciones que a la diputada de Revolución Democrática le pareció que cambiaba por completo su iniciativa.

Maite Orsini se acercó a otros parlamentarios para dialogar, mientras otros diputados hacían uso de la palabra, molestando a Cordero, quien se acercó a pedirle silencio y que volviera a su lugar. La diputada del Frente Amplio alegó estar “parlamentando”, a lo que María Luisa cordero respondió que no estaban en una “discoteca”. Lo anterior provocó el enojo de Orsini, quien se acercó a encarar a la diputada de la bancada RN.

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’. No le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteca. Yo como no conozco las reglas del juego, salvo las reglas del juego de seres humanos. Me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control. Y me acaba de tratar de vieja loca”, señaló María Luisa Cordero al pedir la palabra durante un punto de reglamento.

“Referirse a la diputada como la niñita que va la discoteque tampoco es la mejor forma. Sugiero que mantengamos el orden”, sostuvo Claudia Mix, quien presidía la sesión.

“Hay un mínimo respeto de los silencios y los espacios de todos. Pero si es la costumbre, vaya. ¿Qué le vamos a hacer?”, replicó la psiquiatra y diputada.

Desde la bancada de Renovación Nacional apoyaran a María Luisa Cordero quien llevará el caso a la Comisión de Ética.

“Una falta de criterio enorme de Orsini al encarar de manera desencajada a otra diputada que incluso es mayor de edad y merece los respetos. Nosotros acordamos como bancada pasarla a Comisión de Ética. La misma doctora Cordero la va a pasar y nosotros la apoyaremos, porque no es la manera”, señaló el diputado y jefe de uno de los comités de RN, Miguel Mellado