Total sinceridad: subsecretario de Prevención del Delito asegura que Chile enfrenta “el peor momento para la seguridad”

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, manifestó que Chile enfrenta “el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”.

La autoridad, en declaraciones a Emol, se refirió a la ola de violencia y delincuencia ocurrida en los últimos meses en el país y explicó que Chile enfrenta “el peor momento porque, particularmente, hay un delito que no solamente habla de la realidad y el nivel de violencia social que tenemos en el país, sino que además es el delito que no tiene reparación, que son los homicidios”.

Afirmó que “los homicidios vienen aumentando en el país por años, pero es en el año 2019 en comparación con el año 2020, cuando vemos un aumento del 20% a nivel nacional”.

Según el subsecretario, el aumento de homicidio se debe al “aumento de la presencia de armas. Problemas y conflictos que antes se resolvían con lesiones, combos o armas blancas, hoy se están resolviendo con armas. Además, hay un problema cultural asociado a la cultura del crimen organizado y el narcotráfico donde el poder, particularmente en manos de personas jóvenes, incluso en menores, se mide en base a si tienes o no armas”.

En relación al crecimiento de actos ilícitos a nivel nacional, explicó que no se trata de delitos que “ocurrían en menos cantidad, sino que ocurrían en lugares que históricamente han sido silenciados en este país. Muchos de esos delitos quedaban arrinconados en los bordes de las grandes ciudades, en la periferia, pero lo que sucede es que no es que no hayan ocurrido antes, y no es que el cambio sea tan drástico en la cantidad, sino que están ocurriendo en otros territorios que adquieren mayor visibilidad”.

Pero sostuvo que también se registrado nuevos “fenómenos criminales y delictuales que se han hecho presentes en este país”. El subsecretario apeló a que el combate de este aumento de delitos, “no se soluciona con leyes anti” y que la “explicación permanente de causas sociales nos llevó a un vacío tal que no hubo capacidad certera y responsable de enfrentar la criminalidad”.

”Claramente hay delitos que no ocurrían con la magnitud que ocurren antes. Pero eso no se soluciona con policías o militares, se soluciona además con investigación. Tenemos que tener una inteligencia policial que funcione, una inteligencia civil que funcione, pero por, sobre todo, lo más importante y que los hemos articulado operativamente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito que la seguridad no va a ser solucionada por el Gobierno por sí solo y tampoco por el sector privado”, agregó.