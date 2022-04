Como en un capítulo de “Rugrats”: Niños de dos años escaparon de guardería a bordo de sus motos de juguete

Como si se tratara del libreto de un capítulo de la recordada serie de Nickelodeon “Rugrats - Aventuras en Pañales”, dos niños se escaparon de una guardería a bordo de motos de juguete.

El hecho ocurrió en una guardería de Almería, España, puntualmente, en el jardín Torre de Ángeles, cuando una mujer que transitaba por la calle, notó la presencia de dos niños a bordo de sus motos de juguete solos y sin supervisión de un adulto.

Según rescata La Voz de Almería, la mujer -que se dedica a cuidar ancianos- decidió llamar a la policía y en conjunto, lograron ubicar el lugar desde el cual se habían escapado, que era la guardería antes mencionada.

Se estima que los menores recorrieron 300 metros hasta que se encontraron con la mujer que llamó a la policía.

Tras el hecho, el Centro de Padres y Madres del recinto, en conjunto con una de las madres de los menores, presentaron una denuncia contra la guardería por negligencia. Asimismo, la Fiscalía de menores abrió una investigación para encontrar responsables.

“Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada”, aseguró la madre de uno de los niños.

Sin embargo, la guardería no se ha querido responsabilizar por el incidente, culpando a una de las madres, acusándola de “haber dejado la puerta abierta por la que escaparon los chicos”.

Pese a todo, los menores no sufrieron ningún daño tras el incidente.