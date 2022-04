La energía solar llegó para quedarse a la comuna de Panquehue

Como respuesta al escenario de cambio climático global, la comuna de Panquehue se suma a la iniciativa nacional que apunta a la disminución de la huella de carbono, a través de la creación de una Planta Fotovoltaica, lo que permitirá además, la implementación de energías renovables en la comuna y un mayor desarrollo energético local.

En particular, la nueva Planta Fotovoltaica emplazada en el sector Las Pircas, busca generar energía destinada a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del mismo sector. Así, este proyecto permite generar energías limpias a nivel comunal, mediante el uso de Energías Renovables No Convencionales y su correspondiente disminución de la huella de carbono, tal como comenta el alcalde del municipio, Gonzalo Vergara: “Este proyecto es muy relevante porque fomenta el uso de las energías limpias. Con esto, habrá un antes y un después, ya que a nivel municipal no teníamos energías limpias, el impacto es para toda la comunidad. Además, la implementación de esta planta fotovoltaica va a generar un beneficio económico importante para la Corporación Municipal, pues podremos ahorrar energía eléctrica”.

El proyecto se basa en el modelo de negocios tipo ESCO (Energy Service Companies), que corresponde a un modelo de negocio en el que empresas de servicios energéticos apoyan financieramente proyectos de eficiencia energética y Energías Renovables No Convencionales, tanto en el ámbito privado como público. El financiamiento puede cubrir el 100% de la inversión inicial y obtiene sus ganancias principalmente del ahorro generado por la instalación.

Este proyecto en particular es impulsado por la Ilustre Municipalidad de Panquehue junto con la empresa Ancare Energy Spa, en el marco del 4to Concurso de Inversión Energética Local del Programa Comuna Energética impulsado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía. La iniciativa consiste específicamente en una Planta Fotovoltaica de 300 Kw que inyecta energía a la red de Chilquinta utilizando el sistema de Generación Distribuida ciudadana mediante ERNC o Netbiling. Específicamente, la planta genera 628.207 kWh por año y las emisiones de C02 evitadas anualmente son de 376.9 kg/año.

Además, dentro de las medidas de Eficiencia Energética del proyecto, se consideró el recambio de luminarias en la Municipalidad, incorporando tecnología LED, y también la instalación de un banco de condensadores para mayor eficiencia en el consumo al interior de la planta de tratamiento de aguas.

Además de la instalación de la planta fotovoltaica propiamente tal, el proyecto impulsó diversas actividades de participación ciudadana y de fomento de la asociatividad entre los actores clave del proyecto. Se realizaron talleres de educación ambiental y charlas informativas y de difusión sobre temáticas vinculadas a sustentabilidad y energías renovables para el desarrollo de la conciencia ambiental entre la comunidad local.

En palabras de Juan Lazo Soriano, presidente de la JJ. VV de Panquehue Centro, “los talleres han sido demasiado interesantes, la energía solar y el proyecto fotovoltaico hoy día van caminando muy rápido y nos estamos quedando un poco atrasados en conocer estas tecnologías y esa es la virtud que han tenido estos talleres, dando a conocer algo que está funcionando en el país en distintas partes. En general, nosotros no le tomamos el valor a todo lo que se relaciona a contaminaciones ambientales y energías limpias, por lo que yo felicito esta iniciativa”.

Se espera que este tipo de iniciativas sea la primera de muchas a nivel comunal que apunte al desarrollo sustentable local y que, al mismo tiempo, sea un proyecto modelo que sirva de ejemplo para iniciativas similares vinculadas a energías renovables que puedan replicarse en otras comunas de la región y a nivel nacional.