Mujer que denunció acoso sexual en el Metro hace descargos: “Sólo quiero sentirnos seguras”

Esta jornada una joven estudiante de Pedagogía denunció una aberrante situación. Ayer, tras movilizarse en el Metro y luego de salir de la Estación Santa Isabel, notó una mancha de semen en su pantalón.

Lo hizo, como manifestó, para alertar de este tipo de situaciones, que como quedó de manifiesto en los comentarios que recibió, son más comunes de lo que se quiere y cree.

Sin embargo, entre los comentarios no faltaron los usuarios que pusieron en duda sus intenciones, por lo que nuevamente alzó la voz e hizo sus descargos.

“Compartí esto pq es más común de lo q debería y no se ve progreso. Cuestionan y cuentan la historia por mi, suponen que es yougurt, detergente, jabón, no, les aseguro q no era pq instintivamente lo olí. ¿Pq inventaría una situación tan desagradable? Solo quiero sentirnos seguras”, escribió la joven.

Asimismo, ante un usuario que le dijo que estaba haciendo “propaganda”, respondió: “Yo solo expuse mi situación, no estoy haciendo ningún tipo de propaganda, quiero alertar a mis compañeras para que estén atentas y nadie pase por algo así”.