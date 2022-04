Hermógenez Pérez de Arce ironiza con piedrazo a Boric: “Que lo invite a La Moneda”

El abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce, ironizó con el piedrazo que le lanzaron al Presidente Gabriel Boric durante gira a la Región de Coquimbo.

El columnista, histórico defensor de la dictadura militar, escribió un Twitter, indicándole que debería invitar a La Moneda, al hombre que le lanzó el proyectil, puesto que Boric “siempre defendió a los que tiraban piedras”.

Desconocidos lanzaron piedra al Presidente Boric durante visita a Coquimbo Foto: Twitter

“Como Boric siempre defendió a los que tiraban piedras, debería convidar a almorzar a La Moneda al que le lanzó una en La Serena, lavándose las manos antes de saludarlo, naturalmente”.

Por supuesto, su mensaje de burla de llenó de comentarios de aprobación, aunque también de críticas, por quienes le recordaron su pasado apoyando los crímenes cometidos durante la época de Augusto Pinochet.

“A los comunistas no les gusta que chile hubiera sido el mejor de latam después del golpe....ahora con esa contitucion totalitaria..quieren undir chile. Rechazo y nunca creer en un comunista..” @janyherreraf

“Boric lidero a los que tiraban piedras. No es raro que los defienda, pero ¿que le paguen con piedrazos ?... Tipico de los anarquistas descerebrados que utilizo para llegar al poder”.@ytorrejonk

[ Boric tras sufrir piedrazo: “Si alguien cree que me puede amedrentar o cambiar la forma en que vamos a gobernar, está equivocado” ]

“No se te ocurre nada más brillante Perez.Das lastima.Hay que apurar tu ingreso Punta Peuco!!!”@Joseramonnovoa3

“Tatita ! No me ha hecho caso ! No juegue mas con el twitter ! No sea porfiado!” @raqueltruel

“Viene de alguien que hacía quizás que cosas con genocidas, violadores y macro ladrones, naturalmente después un buen uso enjuague bucal, se ve que sigue en lo mismo”.@NelGRB

“Sigue, sin cambiar nada repartiendo el mismo odio y cizaña, se quedó pegado en la dictadura, dónde tenía poder, nadie le tira piedras a usted, pero lo botan de los canales, ya no es aporte en nada”.@jjottaerre

El piedrazo

La tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric llegó a Coquimbo en el marco de su primer viaje presidencial a regiones, donde Gabriel Boric fue a saludar y sacarse fotos con la gente, instante en que arrojaron una piedra contra él.

El objeto no llegó directamente al jefe de Estado, sino que al pecho a su jefe de Gabinete.

Presidente Gabriel Boric recibió un piedrazo en medio de protestas tras su llegada a la Gobernación en Coquimbo. pic.twitter.com/v8unAfUh6H — Radio Portales (@RadioPortales) April 21, 2022

Posteriormente, Carabineros informó la detención de un hombre de 31 años, quien sería el responsable.