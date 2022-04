Un hombre en silla de ruedas intentó quemarse a lo bonzo frente al Palacio de La Moneda, lo que fue frustrado por personal de Carabineros.

De acuerdo a información de Carabineros, el hombre estaba en calle Morandé, cuando comenzó a rociarse con un líquido.

Hombre en silla de ruedas intentó quemarse a lo bonzo frente a La Moneda, pero guardias y carabineros lo contuvieron. El incidente no pasó a mayores @T13 pic.twitter.com/s56daeqzQb — Karina Zúñiga (@karinazunigac) April 22, 2022

Luego comenzó a gritar y amenazar con que se iba a prender fuego, lo que Carabineros evitó entrando en diálogo con el hombre.

“Hace siete meses se me declaró artrosis bilateral severa (...) el Compin no me quiere jubilar, no tengo plata”, vociferaba.

En estos momentos personal del SAMU se encuentra con el hombre, que tiene 46 años.