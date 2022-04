Encuentran el cuerpo de joven mexicana desaparecida: “Mi hija está muerta y no sé qué hacer”

El jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar, la joven mexicana de 18 años que llevaba 13 días desaparecida luego de ir a una fiesta con dos amigas en Monterrey.

Según informó la Fiscalía estatal de Nuevo León el cuerpo de la joven fue encontrado en una cisterna de agua abandonada en un motel.

Pese a que aún quedan las pericias genéticas correspondientes, fue el padre de la joven, Mario Escobar, quien confirmó la noticia al reconocer la ropa de su hija cuando fue rescatada por un equipo de buzos a cuatro metros de profundidad.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería y exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer”, declaró el padre a la prensa, en un improvisado punto de prensa.

La desaparición

El pasado 9 de abril, Debanhi Escobar fue a una fiesta con un grupo de amigas, luego de una supuesta discusión las amigas se fueron y ella tomó un taxi para volver a su hogar. Sin embargo, por razones que se investigan, la joven descendió del auto en la carretera, en un sector de empresas.

En el lugar, el taxista le tomó la última fotografía que se tiene de la joven, además de la última conexión que se tiene de su celular.

“Hay un documento donde el taxista extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso pero el fiscal dice que no hay delito que perseguir. (…) Acuso a Juan David Cuéllar (el taxista) de detonar todo esto”, sentenció Mario Escobar.

“Estoy molesto, porque me equivoqué. Creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos (de la investigación), yo les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder. Si hubiese tenido esa información no estaríamos aquí, yo estaría con mi hija, y mi esposa también”, acusó el padre de la joven.

“Exijo justicia y exijo que se aclare por qué desapareció”, sentenció.