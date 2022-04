Enrique Paris y condición sexual: “Me di cuenta que no haría una vida con una mujer”

El ex ministro de Salud, Enrique Paris, abordó un tema poco conocido de su vida privada en el mundo público y confesó su orientación sexual, donde aseguró que jamás se casó porque no se veía para siempre junto a una mujer.

“Yo ya tenia 35 años y estando allá me di cuenta de que no iba a hacer una vida con una mujer. No fue fácil, porque como hijo mayor yo tenía una carga y como había sido educado en los jesuitas, también tenia muy fuerte el tema de la culpa”.

”Los curas nos tiraban señales indirecta. Recuerdo como si fuera hoy que un cura nos contó en clases de dos niños que eran muy amigos y que los hablan encontrado quemados juntos en la cama. Que los hablan ido a ver en la mañana y estaban completamente quemados. Cosas así contaban todo el tiempo”, rememoró.

También confesó que debió acudir ante un “psiquiatra muy religioso”, el cual “igual me sirvió para hacer yo mismo mi propia reflexión”. ”En esos años, tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenia que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época”, rememoró.