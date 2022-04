Por un voto: Convención rechaza norma que impedía a condenados optar a cargos públicos

La Convención Constitucional rechazó, por un voto, la iniciativa que impedía optar a cargos públicos y de elección popular a personas condenadas por diversos delitos. La votación llevó a cabo mientras se revisaba el nuevo informe de la Comisión de Sistema Político.

La norma obtuvo 102 votos a favor; dos en contra, de Fernando Atria (FA) y Fuad Chaín (DC); y 43 abstenciones, la mayoría de constituyentes de Vamos por Chile.

El artículo señalaba lo siguiente: “No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar”.

Fuad Chaín explicó su voto diciendo que deberían incluirse otros delitos: “Deja fuera un conjunto de delitos que me parece que son gravísimos, como por ejemplo el narcotráfico, el terrorismo, el robo con homicidio, creo yo que este catálogo tiene que ampliarse a otros delitos que son igual o de mayor gravedad que algunos de los que están en ese catálogo”, señaló.

Fernando Atria, por su parte, argumentó su decisión al decir que “una vez que la persona que ha cometido un delito cumple su condena, no hay cuentas pendientes, es decir, se restablece la relación de esa persona con el resto de la sociedad, entonces tener en rango constitucional normas que en adición a esa pena la persona ya ha cumplido, esa es la hipótesis, atribuirle una inhabilidad de incierta duración fijable por la ley, me parece que no corresponde”.

El artículo deberá ser devuelto a la comisión.