Gaspar Domínguez sobre elecciones de septiembre: “Creo que ganará el Apruebo”

El vicepresidente de la Convención Constituyente, Gaspar Domínguez, se refirió en una entrevista a las polémicas en torno a la gestión del órgano constituyente. A pesar de mostrarse optimista sobre el triunfo del Apruebo, reconoce que “No hay un proceso constituyente en el mundo que no genere miedos”.

Eso sí, fue cauto en entregar su opción para el plebiscito si se votara solo lo aprobado hasta hoy, explicando que “Personalmente, creo razonable poder tomar una postura crítica sobre la intención de voto posterior a que esté definido el régimen político y los derechos sociales, que a mi juicio son, respectivamente, el cerebro y el corazón de la Constitución. Mi análisis político me hace prever que es mucho más probable que gane el Apruebo a que gane el Rechazo. Creo que va a ganar el Apruebo, pero personalmente manifestaré mi posición y mi intención de voto individual después de que estén listos el régimen político y los derechos fundamentales”.

Consultado sobre a qué se le atribuye el aumento de la opción Rechazo en las últimas encuestas publicadas, Domínguez sostuvo que “Hay una encuesta que yo creo que es muy relevante y vale la pena mirar, que es la encuesta de Ipsos y Espacio Público, donde se describen cuáles son las emociones que tienen los encuestados. Lo que muestra esta encuesta es que la esperanza sigue siendo la emoción más enunciada, pero que esta ha disminuido y lo que ha aumentado han sido aspectos negativos, de incertidumbre, de miedo. Y si uno revisa los procesos constituyentes en el mundo, lo natural y lo esperable es que producen incertidumbre y miedo, sobre todo, cuando empiezan a estar escritas las normas constitucionales y todavía no está definido cómo va a ser la transición. Por eso yo creo que lo que está pasando es esperable para el proceso”.

A continuación se le consultó si el aumento del Rechazo está ligado a las normas aprobadas, a lo que respondió argumentando que “yo cuando he escuchado críticas en relación al contenido, tengo la percepción de que la mayor parte de éstas son críticas relacionadas con discusiones que se han dado en el espacio de las comisiones y en el pleno, y que no han sido reflejadas como tales en el texto constitucional. Y, en ese sentido, creo que es necesario poder permitir que las personas tengan acceso a las normas aprobadas, que son parte del borrador de la nueva Constitución, para efectos de que puedan tomar sus propias decisiones informadas”.

Respecto a las críticas que expresidentes y figuras de la Concertación han hecho al proceso de la CC, Domínguez señaló que “no es preocupante. De hecho, es positivo que personas que generan credibilidad, que pueden ser líderes de opinión en distintos ámbitos manifiesten sus preocupaciones legítimas y que tengamos la capacidad como sociedad, no como Convención, de atender estas preocupaciones y de evaluar cuántas de estas preocupaciones efectivamente son compartidas por más personas o cuáles no. Y hay algo que es súper relevante: si no generara preocupaciones, no sería un proceso constituyente. Esa es la naturaleza de los procesos constituyentes, y yo los invito a que busquen un ejemplo del mundo de un proceso constituyente que no genere miedos”.

A lo que agregó que “No hay un proceso constituyente en el mundo que no genere miedos; es su naturaleza, pero se va a revertir. La ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas en septiembre. Nadie puede arrogarse el conocimiento de lo que pasa en las urnas. De lo que sí estoy seguro es que las preocupaciones que hoy día probablemente generan que algunas personas quieran rechazar irán disminuyendo en la medida en que vayamos terminando el borrador de nueva Constitución”.

“Hay muchos intereses en juego”

Sobre intentos de boicotear el proceso, el vicepresidente de la CC sostuvo que esto “Es evidente. Por eso el 4 de julio de 2021 fue trending topic en Twitter “Rechazo de salida”, el día que se instaló la Convención, porque en los procesos constituyentes hay muchos intereses en juego, porque la Constitución, por definición, distribuye el poder, y cuando se distribuye el poder, quienes lo ostentan tienen intereses en juego. Por eso, si no produjera toda la polvareda que están produciendo las discusiones que se están dando aquí, no sería un proceso constituyente”.

Respecto a la legitimidad de una victoria con márgenes estrechos, Domínguez fu enfático en señalar que “La legitimidad está dada porque hubo un plebiscito de entrada que se ganó por amplia mayoría, porque hubo un proceso democrático de elegir a los representantes, transparentes, de redactar la propuesta, y un plebiscito de salida público con un padrón auditado, con voto obligatorio dirigido por el Servel en un plebiscito de salida”.