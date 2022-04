Izkia Siches tras críticas: “Nunca pensé en renunciar, me sentí respaldada por el Presidente”

La ministra del Interior, Izkia Siches, habló de todo respecto a los 43 días que lleva como secretaria de Estado y que no han estado ausente de polémicas, provocado, incluso, que pidieran su renuncia.

Ante esto, conversó con El Mercurio y dijo que “nunca pensé en renunciar” y que se siente “respaldada por el Presidente”.

Siches, abordó su primer mes en el Gobierno, marcado por la información errónea que entregó en el Congreso sobre un vuelo de ciudadanos migrantes. La secretaria de Estado había indicado a la Comisión de Seguridad Ciudadana sobre un avión con venezolanos expulsados que supuestamente había vuelto con el mismo número de pasajeros, información que luego fue desmentida vía Twitter por la misma ministra.

[ “Le falta preparación y más cultura”: La crítica de Paris a Izkia Siches ]

Al respecto, Siches comentó que el sumario “está en curso, clarificando el retorno de las personas que iban a ir en el vuelo a Venezuela y que finalmente no se materializó”.

”Estaba absolutamente convencida de que la información errónea que me transmitieron era verdad. la templanza es mi nueva compañera”, añadió.

Además, la titular del Interior descartó una eventual renuncia. “Me sentí respaldada por el Presidente y el comité político”, señaló.

Sobre eventuales expulsiones de migrantes en el actuar Gobierno, la ministra explicó que “está citado un cornejo para definir una política de Estado. Además, se han estado preparando expulsiones judiciales. No es un proceso sencillo. tuvimos reunión can la ministra Urrejola para conversar con países de la región, necesitamos un trabajo más robusto”. Consultada sobre si su “cercanía y espontaneidad” le han jugado en contra, Siches respondió que “hay parte de mi esencia que no puedo perder y que me permite mantenerme conectada con las necesidades de las personas. Pero también se requiere transmitir la serenidad y templanza que demanda el cargo”.

En tanto, la ministra negó diferencias con el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve: “Me he sentido muy cómoda con nuestro equipo de subsecretarios, muy íntegros y siempre disponibles. No hemos tenido disputas, dificultades ni diferencias. Hemos trabajado cada segundo, quizás no ha dejado tiempo para el montaje comunicacional”.

Respecto a las discrepancias que tuvo con Monsalve sobre el concepto de presos políticos mapuche, la autoridad indicó que “son diferencias menores, hice alusión al cartel que mostraron en el atentado. Estoy en plena sintonía con lo manifestado tanto por el ministro Jackson como por el subsecretario”.

En relación al rechazo del quinto retiro a los fondos previsionales, la jefa de gabinete señaló que antes “era una mala política que se justificaba por la incapacidad del exgobierno para responder. En este momento correspondía rechazarlo, a pesar de las presiones. Me siento cómoda y orgullosa de que se haya tomado una decisión responsable”.

“No queremos más violencia”

Finalmente, Siches se desmarcó de las solicitudes para que vuelva el Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Hoy nos reunimos con los camioneros, hemos tenido incidentes muy lamentables, como el de Ercilla, que nos preocupan mucho”. ”No queremos más violencia, más muertos y vamos a buscar los orígenes de esta violencia para poder contenerla. Les dije a senadores y senadoras que no me pidieran lo mismo que hizo el Presidente Piñera, porque en cuatro anos tendríamos cuatro veces más violencia que ahora. No existe una demanda de las fuerzas policiales como que el estado de excepción sea una solución que garantice condiciones”, añadió.