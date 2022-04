“Estaba estresado”: La respuesta del conductor tras brutal golpiza a pasajero

Una brutal golpiza le propinó un conductor del Transantiago a un pasajero que le alegó por la demora de 15 minutos en el inicio del recorrido, en la Intermodal El Sol en Maipú.

El sujeto habría reclamado e insultado al trabajador, lo que ocasionó su gran molestia y que se saliera de sus casillas, dando paso a la agresión en reiteradas ocasiones.

“Vo´creí que me levanto a las 4 de la mañana pá que vó me vengai a palabrear, hue...” le gritó el furioso chofer, luego de empujarlo afuera de la micro y dejarlo tirado en suelo.

Acto seguido, una vez que el agredido se puso de pie, le propinó cuatro combos en la cara y se detuvo solo cuando el hombre cayó al suelo nuevamente, ignorando los gritos que le realizaba una mujer para que se calmara y dejara de golpearlo.

“Oye para, caballero, para, cómo tanta agresión”, le pedía la usuaria del transporte público, que también esperaba subir al recorrido I22 y grabó el ataque.

“El dijo que estaba estresado, que llevaba mucho tiempo trabajando y tenía problemas familiares para que una persona lo tratara así”, señaló la pasajera a Chilevisión.

Agresión

Finalmente, el conductor continuó su recorrido, aunque las personas prefirieron no subirse al bus, debido al estrés que enfrentaba en chofer y ponía en riesgo su seguridad. Las autoridades anunciaron que investigaran lo ocurrido y posibles sanciones.

“Nos contactamos con la empresa responsable de este servicio de transporte público para que se investigue como corresponde. Por nuestra parte, aplicaremos si proceden las sanciones que establecen hoy día las resoluciones de condiciones de operación”, señaló Paula Tapia, directora DTPM.

“Está agresiva la gente”

Otros conductores, señalaron que el trabajo es de alto estrés debido a la conducta de los pasajeros, quienes estarían cada día más agresivos.

“Esto es estresante, no es para cualquiera. Yo soy pacífico, pero me tengo que defender”. “Las personas tienen una conducta tan difícil, está agresiva la gente. El autocontrol no existe en todos”, comentaron al noticiero.