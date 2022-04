Juan Sutil y salario mínimo de $400 mil: “Creo que el país sí está en condiciones de ir a ese sueldo mínimo”

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, manifestó que existen las facultades para llegar a un sueldo mínimo de $400 mil en el país.

En declaraciones al programa “Estado Nacional” de TVN, el dirigente sostuvo que “creo que el país sí está en condiciones de ir a ese sueldo mínimo. No creo que no”.

Respecto a la posibilidad de que esta cifra se alcance a fines del tercer trimestre de este año, como lo planteó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, el timonel de la CPC respondió que “no sé si septiembre, pero debiéramos alcanzar”.

📌#ENacional@JuanSutilS por salario mínimo de $400 mil: "El país sí está en condiciones de ir a ese sueldo mínimo"



➡️ Sigue la señal en vivo https://t.co/LmtXsczfXd pic.twitter.com/IkbUPnKT1m — 24 Horas (@24HorasTVN) April 25, 2022

“Hay espacios para que en septiembre esté en $400 mil. Pero ahí es muy importante entender que sí hay un porcentaje importante de pymes que no lo pueden absorber y van a necesitar un subsidio”, aseguró.

Agregó que “ahí está el Ingreso Mínimo Garantizado, que fue un elemento bien particular y efectivo, y que cumplió un propósito muy importante en el gobierno anterior”.

Sutil indicó que “hay que pensar que estamos en una situación económica compleja, con un impacto de inflación, estamos también con una recuperación de empleos, pero bastante más precario, por lo tanto, es muy importante que haya incentivos claros para la formalidad del empleo”.

CUT

El timonel de la CUT, David Acuña, expresó en el mismo programa que “hoy estamos en las negociaciones, ya hemos avanzado. De aquí a fin de año van a haber 400 mil pesos. Lo que nosotros le hemos planteado al gobierno es en qué fechas va a ser esa llegada. Nosotros esperamos firmar la esta semana el incremento del salario mínimo”.

El dirigente aclaró que “propusimos que la primera cuota sea en mayo y la segunda no sea más allá de septiembre”.

Añadió que “va a ser en dos cuotas porque el incremento va a ser sustantivo, va a subir 50 mil pesos, lo que no ha subido en muchos años”.

Acuña manifestó que “esperamos que en septiembre lleguemos a los $400 mil de sueldo mínimo”.

📌#ENacional@david_acuna_ "Esperamos que en septiembre lleguemos a los $400 mil de sueldo mínimo"



➡️ Sigue la señal en vivo https://t.co/LmtXsczfXd pic.twitter.com/ksK112M3JR — 24 Horas (@24HorasTVN) April 25, 2022

El representante de la CUT también se refirió a la necesidad de cambiar el sistema de pensiones. “Nosotros nos habíamos reunido anteriormente con la CPC, con el gobierno, donde les hicimos una petición directamente: que pudieran participar tanto la ministra como Juan (Sutil) dentro del consejo. ¿Por qué? porque queremos darle un énfasis distinto al diálogo, nosotros creemos fuertemente en el diálogo social. Creemos que podemos generar cambios a través de esto, sentarnos a conversar los actores principales para generar cambios reales”, aseguró.

El dirigente mencionó que “hace muchos años atrás creamos la demanda de no más AFP, la CUT le puso AFP no más y luego migró a no más AFP. Entonces, llevamos más de 10 años hablando de pensiones en Chile. No hemos logrado ponernos de acuerdo, creo que hoy es el momento de dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos”.

“En esa ocupación es que hay distintos planteamientos y tenemos que buscar cuál es el mejor. Nosotros queremos pensiones equitativas, mejores, que haya aporte tripartito, pensiones similares a lo que habla la OIT a través del convenio 102, creemos que es importante que haya aportes tripartitos: que aporte el gobierno, los empresarios y los trabajadores”, agregó.

Acuña declaró que “nosotros apuntamos a que el sistema sea de reparto, no sé si con capitalizaciones individuales hoy puede ser, hay discusiones, el debate está y tenemos la oportunidad de debatir. Nosotros queremos que las pensiones sean más justas, pero no queremos entramparlo, porque nosotros podemos decir que sea un sistema de reparto, pero al otro lado pueden decir que no. Entonces, busquemos cuál puede ser la mejor fórmula: puede ser mixta, única... busquemos la mejor fórmula para ir avanzando”.