La enigmágtica reflexión de Natalia Duco ante la denuncia de su expareja para ver a su hijo

Natalia Duco expuso en sus redes sociales una enigmática reflexión a pocas horas del llamado que hizo su expareja, Rafael Bueno, respecto de los problemas que ha tenido para ver al hijo que ambos tuvieron durante la semana.

En su Instagram, el padre del menor acusó a la deportista de no permitirle ver a su hijo, y sin entrar en los motivos del percance, lamentó que se “vulneren” sus derechos de progenitor del niño.

El trabajo de aceptarme, quererme y cuidarme es algo que me ha costado más de lo que imaginé. Bueno, por algo se parte y lo primero es ser consciente y comenzar a escucharse. — Natalia Duco

Las dudas del mensaje de Duco

“Me duele pensar que la gente que te ‘quiere’ es capaz de vulnerar tus derechos (...) estamos trabajando para que no suceda más (...) ya va una semana entera en que no sé nada de ti, no te puedo abrazar, no podemos jugar y menos dormir juntos. Cada día que pasa es más y más difícil para mi”, puntualizó Bueno en la red social.

“No podemos conversar juntos en tu idioma, relacionarnos, verte crecer y pareciera que será así para largo, pero no te preocupes que ya lo haremos. te amo con todo mi ser y te extraño con la vida. Nos vemos”, declaró el padre de Luciano.

La respuesta de Duco llegó este domingo en la cuenta de Instagram de la deportista. En una de las historias y extensa publicación de la rad social.

Sin dar nombres ni apuntar a su expareja, la atleta subió una serie de videos y fotografías a su historia de Instagram en las que se le ve entrenando junto a su hijo y un par de escuetas frases ante lo que ella definió como “prioridades en la vida”.

“1.- Juegos de Luciano. 2.- Todo lo demás, jijijiji”, señaló Duco, quien en la publicación profundizó más respecto de su supuesto estado emocional.

“¡Buen domingo para todos! Espero que pasen un lindo día. ¿Se han preguntado cómo son sus diálogos internos? ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando hacer algo bien o mal? ¿Te hablas a ti mismo como si fueras tu amiga que tú cuidas o alguien que castiga y critica?”, se preguntó la atleta, quien reconoció estar trabajando con especialistas en problemas mentales.

“Yo he estado trabajando en hacer consciente mis diálogos internos y me he dado cuenta lo castigadora, crítica y cruel que puedo llegar a ser conmigo. Si bien me ha ayudado a rendir en muchos ámbitos de mi vida, el costo interno es muy grande. El trabajo de aceptarme, quererme y cuidarme es algo que me ha costado más de lo que imaginé. Bueno, por algo se parte y lo primero es ser consciente y comenzar a escucharse. Desde el psicoanálisis podríamos entenderlo como la introducción de las figuras paternas, la cultura. Sería como si uno se comiera si uno se comiera al padre y la cultura para tenerlo dentro de tu cabeza opinando todo lo qué haces. Es un hermoso proceso el de tratar de ser más compasiva y amable con uno. Creo que es el primer paso para poder ser amable y compasiva con otros. Sobre todo ahora que está Luciano”, cerró.