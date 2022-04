“No soy de izquierda, ni siquiera voté por Boric”: chef de fiesta de cumpleaños de Karol Cariola denuncia amenazas

El pasado 1 de abril la diputada del PC, Karol Cariola celebró su cumpleaños en el restaurante del chef venezolano Rubén Bellorin, que ahora ha sido víctima de amenazas.

En conversación con La Segunda, se dio cuenta de la viralización de fotografías en donde aparece junto a distintos personeros políticos que asistieron al “carrete”. Bellorin aparece con la propia parlamentaria, con la alcaldesa de Santiago Irací Hassler; entre otros.

“Para mí fue una sorpresa muy agradable cuando llegaron porque la reserva la hizo una persona que no conozco”, dijo el chef al vespertino.

Pero sí precisó que ha recibido amenazas, “he recibido muchos mensajes, algunos diciendo que me van a quemar el restaurant, que es un lugar de millonarios, y no es así”.

“Yo no soy político, no soy de izquierda, ni siquiera voté por Boric y me están etiquetando de cosas que no tienen que ver”, dijo.