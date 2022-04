Paro nacional: Camioneros bloquean Ruta 5 Sur y accesos en Arica

Dese la noche de este domingo, un grupo de camioneros obstaculizó de manera parcial la Ruta 5 Sur, a la altura de Paine, debido al paro convocado para este lunes 25 de abril.

No obstante, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNCT) no adhirió al paro y ya lo había informado a través de una declaración: “entendemos la rabia y el malestar que producen los atentados a nuestros conductores, los mismos que se han hecho casi normales y en eso somos taxativos: la pérdida de la vida de un conductor no puede ni debe dejarnos impávidos, y expresamos a nuestros conciudadanos, que seguiremos muy atentos, pues no podemos sumar mártires sin provocar reacción alguna”.

“La mejor manera de conseguir resultados es a través del diálogo con las autoridades, y esto es algo que hemos iniciado, y que nuestra vocación democrática hará que la respetemos, hasta que el imperio de los hechos la supere”, precisaron.

✅Camioneros habilitan pista izquierda en manifestaciones km 41 calzada dirección sur #Ruta5Sur, sector Paine.⚠️Al sur 1 pista habilitada, mientras que en calzada dirección norte tránsito expedito. @biobio @COPSACHILE @reddeemergencia @adnradiochile @VConcesionadas @CarabTransito — Ruta del Maipo (@rutadelmaipo) April 25, 2022

06:56 Se mantiene presencia de grupo de camiones en el kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur, sector Paine, en dirección al sur, ocupando la pista derecha de circulación. Precaución. — Carabineros Radio (@radiocarab) April 25, 2022

También en Arica

Por otro lado, también durante la noche de este domingo, camioneros de Arica bloquearon las dos entradas a de Arica.

Tanto vehículos particulares como de locomoción colectiva también se colocaron en la ruta, muy cerca del aeropuerto.

De acuerdo a T13, habría movimiento en las ciudades de Calama y Chuquicamata en torno a las mineras para que los camiones no salgan con el material hacia los puertos.