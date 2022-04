Las dificultades para cumplir el petitorio de los camioneros en paro

Tres puntos fundamentales, la seguridad, el precio del combustible y el TAG, fueron los que llevaron a varios grupos de camioneros y transportistas a llamar ayer a un paro y a tomarse, parcial o totalmente, varias rutas del país. Al cierre de esta edición, las conversaciones con el gobierno habían avanzado, pero la movilización se mantenía con un llamado a paro nacional para hoy.

Sin el apoyo de las organizaciones mayores, como la Confederación de Transporte de Carga o de Dueños de Camiones, grupos de conductores se tomaron de manera pacífica varios tramos de carretera en el país, bajo el mismo petitorio.

En La Moneda, destacaron que las asociaciones no tomaran parte de la movilización. “Las agrupaciones no se han sumado, porque con ellos hemos estado conversando. Eso muestra que se puede dialogar sin este tipo de acciones”, destacó el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Esas reuniones fueron encabezadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien será, además, quien viaje hoy a la Macrozona Sur, para seguir tratando el tema de la inseguridad.

En la Casa de la Cultura de Paine se reunieron el seremi de Transportes de la Región Metropolitana, Roberto Santa Cruz, con representantes de los camioneros. “La mayoría de las cosas que piden escapa al ámbito de una Seremía de Transportes, pero vamos a conversar antes de sancionar”, resume Santa Cruz.

El primer punto es el de la seguridad en ruta, en especial en la Macrozona Sur. El caso del conductor baleado en Ercilla hace unos días ha golpeado fuerte. “No es posible que salgamos y no sepamos si vamos a volver con una bala en la cabeza”, reclama Rafael Balcázar, vocero de los transportistas movilizados en Paine.

Aunque el gobierno ha expresado que busca el diálogo, lo que supone una solución a largo plazo, el experto en seguridad Aldo Vidal explica que sí se puede hacer algo práctico, tangible y de corto plazo. “Se deben reforzar las rutas críticas, como la 5 Sur, con mayor presencia policial, vehículos blindados con georreferenciados por casos ocurridos, controles aleatorios, mejorar el uso de medios tecnológicos, como drones, así como se debe hacer una alianza público-privada en entrega de información y prevención; es decir, desplazamientos, rutinas, uso de vías”, enumera el general (R) de Carabineros y ahora Coordinador de la Asociación de Empresas de Seguridad (Aseva).

Una segunda petición es el no pago del TAG, una opción que hoy no está sobre la mesa, si se mira la legislación. “Los contratos de concesión son bastante claros. No existe la posibilidad de que los camioneros dejen de pagar los TAG. Si eso pasa, sería el Estado, el Ministerio de Obras Públicas, el que tendría que compensar. Para cambiarlo, tendría que haber una renegociación, y eso sería una ineficiencia del sistema de concesiones”, explica Felipe Ulloa, exconsultor de la Cepal en materia de Infraestructura y Desarrollo.

Rafael Balcázar, vocero del movimiento, se abre a que al menos se revise la situación. “No puede ser que se bloquee el permiso de circulación por una deuda que se genera porque no nos pagó un proveedor o porque nos robaron, porque encima, los seguros no nos cubren”.

El tercer punto del petitorio es el término del impuesto específico al petróleo. Si consiguieran un logro como ese, el Estado dejaría de percibir de dos a tres mil millones de dólares cada año, de acuerdo a cifras de 2021 del Servicio de Impuestos Internos.

Las arcas fiscales son un preocupación del gobierno, pero también lo es la inflación. “Un impacto en la cadena de abastecimiento puede profundizar las presiones inflacionarias. Esto termina afectando a los que menos tienen”, dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, en La Moneda.

Efectivamente, como señala la autoridad, aunque el paro sea corto o parcial, es una amenaza, según confirma Nicolás Kuntsmann, experto en logística. “Un paro corto no encarecerá el precio, pero sí se pueden producir filas en los despachos, y eso va a redundar en un mayor costo, y puede generar problemas de stock de insumos a las empresas y eso también encarece el producto”, indica el cofundador de la empresa Drivin.

Al cierre de esta edición los esfuerzos de las autoridades, incluido el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, continuaban para despejar las rutas, pero de todas maneras seguirán hoy, en la Gobernación Provincial. Y aunque no había organización clara, al final del día, la Organización de los Voceros de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones hizo suyo el llamado a paro nacional para hoy.