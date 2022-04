Rutina de ejercicio rápida y fácil para lograr hombros marcados y femeninos

Cuando hacemos nuestra rutina de ejercicio, muchas veces nos enfocamos en las zonas que, comúnmente, vemos como más atractivas, pero nos olvidamos de esos pequeños detalles que harán gran diferencia como son los hombros.

Esta zona, de la parte superior de nuestros cuerpos, debe ser entrenada no sólo porque nos brindará una fuerza muscular, sino porque, visualmente, nos proporcionará un gran equilibrio en todo nuestro cuerpo.

En las mujeres, es común tener un poco de miedo en hacer un entrenamiento específico para hombros, ya que muchas creen que el músculo crecerá demasiado y lucirá masculino, sin embargo esto no es real.

El desarrollo de los músculos en las mujeres no es igual que en los hombres, de modo que el resultado no será el mismo, ya que no se pondrán tan grandes, sino más definidos.

Ejercicio cardiovscular Foto: Getty Images. Imagen Por:

Esto te hará lucir más hermosa y equilibrada en toda la composición de tu cuerpo, ya que los hombros pueden verse marcados, pero de una forma mucho más delicada, de modo que lucirás estilizada.

Existen muchas maneras de entrenar esta zona de tu cuerpo, solo deben encontrar ese tipo de ejercicio que te haga sentir más cómoda para empezar y seguir escalando hasta obtener los resultados.

Aquí te dejaremos varias opciones para que logres tus objetivos y entrenes tus hombros.

Ejercicios para lograr hombros marcados y definidos

Ejercicios con bandas elásticas

Banda elástica Agencias

Estos ejercicios son ideales si no eres muy fanática de usar pesas, ya que este tipo de bandas ayuda jugar con la resistencia de esta herramienta para promover la hipertrofia del músculo.

Puedes pisar la banda con tus pies y tomar cada extremo con tus manos. Luego elevas tus brazos hacia los lados.

Mancuernas

Las mancuernas son las herramientas predilectas para entrenar tren superior y son efectivos siempre y cuando sepamos mantener la postura correcta para cada ejercicio.

Con uso de tu propio peso

Flexiones de brazos

Existen muchos ejercicios que podemos realizar para fortalecer hombros sin tener que usar herramientas, ya que puedes hacer flexiones, planchas y otros.

Repetición

Para aquellas personas que quieres comenzar por los ejercicios más sencillos, la mejor opción es optar por ejercicios de repetición que, aunque no crearán una gran hipertrofia, te ayudarán a fortalecer un poco para poder dar el paso a otra opción.