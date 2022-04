¿Nicolás López o Javier Fernández? Las supuestas similitudes del director con protagonista de “QPTV”

El crítico de cine César Huispe desmenuzó en su canal de Youtube la trilogía de películas “Qué pena tu vida”, escritas y dirigidas por Nicolás López -cineasta que fue condenado por dos delitos abuso sexual consumado- encontrando varias similitudes entre el personaje protagonista con la propia vida del director.

La primera coincidencia es que el personaje interpretado por el actor Ariel Levi, se llama Javier Fernández, que corresponde al segundo nombre y segundo apellido de Nicolás.

Nicolás López y Javier Fernández

Al comienzo del video, grabado el año pasado luego de conocerse el reportaje de la Revista Sábado de El Mercurio, “Los pecados de Nicolás”, el crítico señala que “la película se supone que es una comedia romántica, pero todos los puntos hechos para ser chistosos son garabatos o insultos hacia mujeres”, comentó, mostrando varias escenas de ejemplos.

“Casting le dicen ahora...te quiere puro cule...”, le dice Javier Fernández al personaje de Andrea Velasco.

“Te odio put... culi...” grita Javier Fernández a su expareja por no querer volver con él.

“Perra, perra...es una perra. Tengo novio, pero igual te caliento la sopa, porque soy una perra”, canta nuevamente Fernández contra el personaje de Sofía porque no quiso besarlo. Coincidentemente, Sofía es interpretada por la actriz Luci Cominetti, la misma que señaló en el reportaje que Nicolás quiso sobrepasarse con ella.

Luci Cominetti

“Me parece interesante analizar (las películas) debido a todo lo ocurrido con su director Nicolás López. La mayoría de las personas que lo denuncian fueron parte del elenco de estas películas”, comentó Huispe en su video.

“Trío con la hija”

Otra de las escenas que destaca César, es cuando Javier Fernández se pone feliz de tener relaciones sexuales con su pareja embarazada, porque “hará un trío” con ella y su hija.

[ Juicio de Nicolás López: tribunal lo declara culpable de dos delitos de abuso sexual consumado ]

¿Querís o no? ¿Ya no te gusto porque estoy embarazada?, le pregunta el personaje de Andrea Velasco. “Estay loca, me gustai más. Además, si es niñita, puedo cumplir mi fantasía de hacer un trío”, le responde Ariel Levi.

Que pena tu vida

“Pedofilia”

En otra escena interpretado por Ignacia Allamand y Willy Semler hacen apología a la pedofilia, luego que Allamand señalara que se ve a escondidas con su pareja, de mucho más edad, desde que ella era una niña de nueve años.

“Imagínate que nosotros nos vemos a escondidas desde que yo tengo...¿Nueve años? Hay, bueno ya, Tenía diez y medio.

Película Nicolás López

En otros supuestos chistes, escritos por Nicolás López, los personajes se ríen de las personas gordas y con síndrome de down.

“¿A quién quieren engañar las gordas. Siempre ponen fotos (en Facebook) como de ositos, patitos ¡que cerdas...! como si a uno se le fuera a olvidar que son gordas”.

“Yo odio a los down”, comenta en otra escena el personaje de Andrea Allamand.

“Las trilogía de las películas Que pena, pasan de ser comedias románticas a películas de terror. Se dice que un escritor escribe de lo que sabe y las tres Que pena fueron escritas y dirigidas por Nicolás López. Y todo empieza a encajar de una manera algo tenebrosa. Es perturbador porque estas películas esconden mucha evidencia. El reportaje sigue siendo muy radiográfico”, describió el crítico.

Película Nicolás López

“Las pechugas”

En el reportaje, uno de los comentarios fue que Nicolás “me tocó la pechuga con el dedo índice. Me dijo “¿Te molesta? Es una pechuga, qué tanto” . Ante esto, el comentarista mostró una escena donde Allamand le pide a Javier Fernández (el alter ego de Nicolás) que le toque el busto.

“En el mundo de QPTV una mina rica le pregunta a Javier Fernández si le quiere agarrar una teta. Porque ese es el mundo ideal de fantasía que escribe Nicolás López”, sentenció César Huispe, hace una año atrás.

Película Nicolás López

Revisa el video aquí.